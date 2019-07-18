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09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зидан признал, что «Реал» не сможет приобрести Погба в летнее трансферное окно

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признал, что клуб в это трансферное окно не сможет приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

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Источник: Reuters

Мадридцы многие недели пытались купить хавбека, но не добились успеха. Манкунианцы намерены выручить порядка 200 миллионов евро, на что испанцы не могут пойти.

В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Ювентуса».

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