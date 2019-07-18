Зидан признал, что «Реал» не сможет приобрести Погба в летнее трансферное окно

Мадридцы многие недели пытались купить хавбека, но не добились успеха. Манкунианцы намерены выручить порядка 200 миллионов евро, на что испанцы не могут пойти.

В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Ювентуса».