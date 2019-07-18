«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов в США
ТАСС, 18 июля. Лондонский «Арсенал» оказался сильней мюнхенской «Баварии» со счетом 2:1 во встрече Международного кубка чемпионов. Матч прошел в Карсоне (штат Калифорния, США).
ТАСС, 18 июля. Лондонский «Арсенал» оказался сильней мюнхенской «Баварии» со счетом 2:1 во встрече Международного кубка чемпионов. Матч прошел в Карсоне (штат Калифорния, США).
Счет во встрече открыл защитник «Баварии» Луис Познански (49-я минута), забивший мяч в свои ворота. Ответный гол себе в актив записал форвард немецкого клуба Роберт Левандовски (71). Победу «Арсеналу» принес нападающий Эдвард Нкетиа (88).
В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанские «Реал» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Фиорентина», «Милан» и «Интер», мексиканская «Гвадалахара» и португальская «Бенфика». Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.