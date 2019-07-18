СМИ: «Барселона» не продаст Малкома менее чем за 60 миллионов евро

Сообщается, что агент 22-летнего игрока провел переговоры с руководством клуба и отметил, что его клиент не будет настаивать на переходе. Представители каталонского клуба уведомили, что не отпустят игрока за сумму, меньшу 60 миллионов евро. По информации СМИ, «Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к бразильцу.