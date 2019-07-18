СМИ: «Барселона» не продаст Малкома менее чем за 60 миллионов евро
«Барселона» не собирается продавать форварда Малкома меньше чем за 60 миллионов евро, информирует Marca.
«Барселона» не собирается продавать форварда Малкома меньше чем за 60 миллионов евро, информирует Marca.
Сообщается, что агент 22-летнего игрока провел переговоры с руководством клуба и отметил, что его клиент не будет настаивать на переходе. Представители каталонского клуба уведомили, что не отпустят игрока за сумму, меньшу 60 миллионов евро. По информации СМИ, «Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к бразильцу.
В прошедшем сезоне Малком провел 24 матча за «Барселону», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Портал transfermarkt.de оценивает Малкома в 40 миллионов евро. Его контракт с каталонским клуб рассчитан до 30 июня 2023 года.