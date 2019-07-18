СМИ: «Барселона» не продаст Малкома менее чем за 60 миллионов евро

Текущие события
Футбол. Еврокубки
15:00
Тобол Кс
Женесс Эш
Футбол. Еврокубки
17:30
ФК Македония
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
17:30
Кайрат
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
18:00
Теута
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
18:30
Интер Т
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
19:00
РФШ
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
19:00
РоПС
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:00
Университатя Кр
Сабаил
Футбол. Еврокубки
19:30
Левски
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо Мн
Лиепая
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Милсами
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Академия Пандев
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Сперанца Н
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Гонвед
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
20:00
Краковия
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Корк Сити
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Лачи
Футбол. Еврокубки
21:00
Хайдук С
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:00
Мура
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:00
Кукеши
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Зета
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
21:30
Витебск
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:30
Шкупи
Пюник
Футбол. Еврокубки
21:45
Баллимена Юнайтед
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
ФК Килмарнок
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
21:45
Раднички Н
Флора
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Тр
Радник Б
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Транс
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Бранн
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Европа
Футбол. Еврокубки
22:00
КР Рейкьявик
Мольде
Все события
Фоторепортажи
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
12:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Барселона» не продаст Малкома менее чем за 60 миллионов евро

«Барселона» не собирается продавать форварда Малкома меньше чем за 60 миллионов евро, информирует Marca.

Наверх
Источник: Reuters

Сообщается, что агент 22-летнего игрока провел переговоры с руководством клуба и отметил, что его клиент не будет настаивать на переходе. Представители каталонского клуба уведомили, что не отпустят игрока за сумму, меньшу 60 миллионов евро. По информации СМИ, «Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к бразильцу.

В прошедшем сезоне Малком провел 24 матча за «Барселону», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает Малкома в 40 миллионов евро. Его контракт с каталонским клуб рассчитан до 30 июня 2023 года.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
«Не дышать четыре минуты». Как тренируются лучшие синхронистки
Де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус»
СМИ: «Лацио» намерен приобрести футболиста «Зенита»
«Арсенал» обыграл «Баварию» на Международном кубке чемпионов
Гвардиола хочет видеть Дани Алвеса в «Сити», но мешает лимит
Зидан признал, что «Реал Мадрид» не сможет приобрести Погба
Джокович, Надаль, Федерер и Хачанов попали в заявку на US Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь