Футболист де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус» за €75 млн

Источник: Reuters

Контракт 19-летнего голландца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее журналист телеканала beIN Sports Танкерди Палмери сообщал, что заработная плата защитника составит €12 млн. Еще €3 млн он сможет получить в виде бонусов. Мино Райола, который является агентом футболиста, заработает на данном трансфере €12 млн.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 встреч за «Аякс», в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Защитник является воспитанником клуба.