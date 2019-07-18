У «Интера» готова альтернатива на случай провала трансфера Лукаку

Итальянский клуб уже направил «МЮ» официальное предложение по Лукаку, однако клубы не могут сойтись в цене. В сезоне-2018/19 26-летний бельгиец сыграл в 45 матчах за «Манчестер Юнайтед», забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с английским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость футболиста, по данным transfermarkt, cоставляет 75 миллионов евро.

Кавани — лучший бомбардир в истории «ПСЖ»: на его счету 193 гола в 279 матчах. 32-летний уругваец имеет опыт выступления в итальянской Серии А: с 2010 по 2013 годы он играл за «Наполи», в составе которого он провел 138 матчей, в которых забил 104 гола и отдал 14 голевых передач. Его контракт с «ПСЖ» будет действовать до 30 июня 2020 года, а трансферная стоимость Кавани, по данным transfermarkt, cоставляет 40 миллионов евро.