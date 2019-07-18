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15:51 (мск), источник: Sport24

Неймар в «Барсе», Погба в «Реале» и другие трансферные сериалы, которые скоро закончатся

Многие уже успели надоесть.

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«Ювентус» объявил о подписании контракта с Маттейсом Де Лигтом. «Аяксу» перечислят 75 млн евро, самому игроку положат зарплату в 12 млн в год. Гризманн и Де Лигт завершили свои переходы, но на трансферном рынке еще хватает топ-лотов, которые будут между собой разыгрывать гранды.

Неймар в «Барселоне»

Про Неймара и его возвращение в «Барсу» можно писать материалы хоть каждый день. Пока переговоры идут с большим скрипом — бразилец вернулся в «ПСЖ» и, хоть и заявил прямым текстом, что хочет уйти, «ПСЖ» не торопится принимать предложения от каталонцев. Те предлагали Ракитича, Дембеле и 40 млн евро, но получили отказ. Хотя наверняка «ПСЖ» просто набивает Нею цену и наверняка все же разрешит ему уехать ближе к концу трансферного окна. И не обязательно в «Барселону». Как пишет Rai Sport, отец Неймара уже вылетел в Турин для переговоров с «Ювентусом». Начеку и «Реал» с «Баварией».

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Филиппе Коутиньо в «ПСЖ»

Хосеп Бартомеу наверняка каждую ночь видит сладкий сон, как какой-нибудь клуб забирает у «Барселоны» бразильца, который разорил клубный бюджет на 140 млн евро и за полтора сезона не показал на поле ничего путного. Самый идеальный вариант для «Барсы» — включить Коутиньо в сделку по Неймару, чтобы сбить на того цену. К тому же, в «ПСЖ» и правда проявляют к нему интерес. В любом случае, продать Фила «Барсе» будет ненамного проще, чем выиграть Лигу чемпионов.

Погба в «Реале»

В «Реале» долго выбирали между Погба и Эриксеном, но по настоянию Зидана сосредоточились на приобретении Поля. Француз должен быть следующим и последним приобретением «Реала» и стать точкой в летней экспансии Переса на трансферном рынке. Сам Погба не особо скрывает, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», но сам клуб выставляет на него бешеный ценник в 200 млн евро, которые «Реал» платить не намерен. Спрашивается — зачем?

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Магуайр в «Манчестер Юнайтед»

Тем более «МЮ» нужны деньги на приобретение Харри Магуайра из «Лестера». «Лисы» просят за него 83 млн евро и не намерены снижать цену. Без немотивированного Погба в следующем сезоне «МЮ» сможет обойтись, а вот без качественного центрального защитника претендовать на чемпионство будет совсем невозможно. К тому же сам Магуайр заявил руководству о своем желании уйти.

Бэйл в «Тоттенхэме»

Устроить почти профессионального гольфиста в европейский топ-клуб, который будет готов отвалить за него серьезные деньги — очень сложная задача. Продажа Бэйла — одна из главных целей «Реала» на это трансферное окно. Проблема в том, что Гарет получает огромную зарплату (17 млн евро в год после вычета налогов), которая не соответствует его нынешнему уровню. Агент игрока работает над тем, чтобы «Реал» отпустил его клиента бесплатно (в ином случае «Реалу» придется выплачивать 30 млн евро до вычета налогов на протяжении следующих трех лет до истечения контракта). Тем более Бэйл уже заявил, что без проблем просидит на лавке «Реала» до конца контракта, если его не отпустят. Реальный шанс уйти может предоставить разве что «Тоттенхэм», в котором валлиец провел лучшие годы карьеры. Но при условии, что Мадрид возьмет на себя выплату половины зарплаты игрока.

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Канселу в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» активно ищет новичка на позицию правого защитника. Данило точно покинет клуб летом, Кайл Уокер не устраивает Гвардиолу. Уже месяц «Сити» ведет переговоры по трансферу Жоау Канселу, «Ювентус» просит за него 60 млн евро. Альтернативой может стать Дани Алвес, который в 36 огненно выступил на Копа Америка и Гвардиола хочет вернуть себе свой 2009-й и поработать с бразильцем снова.

Мауро Икарди в «Ювентусе»

За испорченную карьеру и репутацию Мауро Икарди должен быть благодарен своей жене и агенту Ванде Наре. Своими высказываниями в прессе она сделала из капитана команды изгоя. Антонио Конте не пускал аргентинца на теоретические занятия и отправил его со сборов тренироваться с персональным тренером. В общем, будущего у Икарди, лучшего бомбардира «Интера» последних лет, в команде больше нет. Трудоустроить его готов «Ювентус», но только за 40 млн евро, что никак не устраивает боссов нерадзурри. В общем, можете писать в директ Ванде и просить совета, как угробить даже самую перспективную карьеру.

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