Неймар в «Барсе», Погба в «Реале» и другие трансферные сериалы, которые скоро закончатся
Многие уже успели надоесть.
Многие уже успели надоесть.
«Ювентус» объявил о подписании контракта с Маттейсом Де Лигтом. «Аяксу» перечислят 75 млн евро, самому игроку положат зарплату в 12 млн в год. Гризманн и Де Лигт завершили свои переходы, но на трансферном рынке еще хватает
Про Неймара и его возвращение в «Барсу» можно писать материалы хоть каждый день. Пока переговоры идут с большим скрипом — бразилец вернулся в «ПСЖ» и, хоть и заявил прямым текстом, что хочет уйти, «ПСЖ» не торопится принимать предложения от каталонцев. Те предлагали Ракитича, Дембеле и 40 млн евро, но получили отказ. Хотя наверняка «ПСЖ» просто набивает Нею цену и наверняка все же разрешит ему уехать ближе к концу трансферного окна. И не обязательно в «Барселону». Как пишет Rai Sport, отец Неймара уже вылетел в Турин для переговоров с «Ювентусом». Начеку и «Реал» с «Баварией».
Хосеп Бартомеу наверняка каждую ночь видит сладкий сон, как
В «Реале» долго выбирали между Погба и Эриксеном, но по настоянию Зидана сосредоточились на приобретении Поля. Француз должен быть следующим и последним приобретением «Реала» и стать точкой в летней экспансии Переса на трансферном рынке. Сам Погба не особо скрывает, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», но сам клуб выставляет на него бешеный ценник в 200 млн евро, которые «Реал» платить не намерен. Спрашивается — зачем?
Тем более «МЮ» нужны деньги на приобретение Харри Магуайра из «Лестера». «Лисы» просят за него 83 млн евро и не намерены снижать цену. Без немотивированного Погба в следующем сезоне «МЮ» сможет обойтись, а вот без качественного центрального защитника претендовать на чемпионство будет совсем невозможно. К тому же сам Магуайр заявил руководству о своем желании уйти.
Устроить почти профессионального гольфиста в европейский
«Манчестер Сити» активно ищет новичка на позицию правого защитника. Данило точно покинет клуб летом, Кайл Уокер не устраивает Гвардиолу. Уже месяц «Сити» ведет переговоры по трансферу Жоау Канселу, «Ювентус» просит за него 60 млн евро. Альтернативой может стать Дани Алвес, который в 36 огненно выступил на Копа Америка и Гвардиола хочет вернуть себе свой 2009-й и поработать с бразильцем снова.
За испорченную карьеру и репутацию Мауро Икарди должен быть благодарен своей жене и агенту Ванде Наре. Своими высказываниями в прессе она сделала из капитана команды изгоя. Антонио Конте не пускал аргентинца на теоретические занятия и отправил его со сборов тренироваться с персональным тренером. В общем, будущего у Икарди, лучшего бомбардира «Интера» последних лет, в команде больше нет. Трудоустроить его готов «Ювентус», но только за 40 млн евро, что никак не устраивает боссов нерадзурри. В общем, можете писать в директ Ванде и просить совета, как угробить даже самую перспективную карьеру.