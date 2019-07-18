Старриджу на время запретили играть в футбол из-за ставок

Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
ФК Македония
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
17:30
Кайрат
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
18:00
Теута
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
18:30
Интер Т
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
19:00
РФШ
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
19:00
РоПС
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:00
Университатя Кр
Сабаил
Футбол. Еврокубки
15:00
Тобол Кс
Женесс Эш
11
Футбол. Еврокубки
19:30
Левски
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо Мн
Лиепая
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Милсами
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Академия Пандев
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Сперанца Н
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Гонвед
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
20:00
Краковия
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Корк Сити
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Лачи
Футбол. Еврокубки
21:00
Хайдук С
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:00
Мура
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:00
Кукеши
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Зета
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
21:30
Витебск
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:30
Шкупи
Пюник
Футбол. Еврокубки
21:45
Баллимена Юнайтед
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
ФК Килмарнок
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
21:45
Раднички Н
Флора
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Тр
Радник Б
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Транс
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Бранн
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Европа
Футбол. Еврокубки
22:00
КР Рейкьявик
Мольде
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла волейбольную Лигу наций
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
15:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Старриджу на время запретили играть в футбол из-за ставок

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж до 31 июля не сможет играть в футбол, кроме того он оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов, cообщает BBC в Twitter.

Наверх
Источник: Reuters

Причина санкций — нарушение правил спортивных ставок. 29-летнего футболиста обвинили в передаче информации о потенциальном трансфере в январе 2018 года. Однако Футбольная ассоциация Англии (ФА) планирует обжаловать такое решение независимой регулирующей комиссии.

Ранее за нарушение регламента ФА в сфере ставок на 8 тысяч фунтов стерлингов был оштрафован бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Неймар в «Барсе», Погба в «Реале» и другие трансферные сериалы
Ромашина и Колесниченко победили с произвольной программой на ЧМ
Семак рассказал о «Сочи», Кокорине и Луневе
Болельщики «Тоттенхэма» в ужасе от новой формы (фото)
Чемпион мира по футболу может продолжить карьеру в России
«Спартак» и ЦСКА предложили «Интеру» 10 млн за Пушкаша
Джокович, Надаль, Федерер и Хачанов попали в заявку на US Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь