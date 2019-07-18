Старриджу на время запретили играть в футбол из-за ставок

Старриджу на время запретили играть в футбол из-за ставок

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж до 31 июля не сможет играть в футбол, кроме того он оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов, cообщает BBC в Twitter.