«В этой майке хорошо только одно — эмблема». Болельщики «Тоттенхэма» в ужасе от новой формы
В Nike вообще не постарались.
В Nike вообще не постарались.
«Тоттенхэм» выдал сумасшедший сезон — почти выиграл Лигу чемпионов, добился успехов без единого новичка, сочинял совершенно безумные сюжеты. С
Понимают это и Почеттино с Леви. Президент «Тоттенхэма» даже расщедрился и
Короче, у фанатов «Тоттенхэма» хватает поводов для оптимизма. Все бы здорово, но болельщикам северолондонцев будет не очень приятно смотреть на… почти каждый матч своей команды. Не по футбольным причинам. Фэны «шпор» в ужасе от новой формы.
К Nike у болельщиков есть одна простая претензия: домашняя и гостевая майки почти не изменились. Тот же дизайн, тот же стиль, та же расцветка. Изменения абсолютно минимальные. При этом новая форма — всегда огромный бизнес. Тысячи фанатов покупают майки, клуб зарабатывает кучу денег. Но фанаты «Тоттенхэма» не очень понимают — за что
Тот случай, когда фанаты не защищают любимую команду. А, наоборот, хейтят ее — вернее, Nike. Впрочем, и «Тоттенхэм» облажался — «шпоры» очень тоскливо презентовали форму. В общем, если «Тоттенхэм» и правда хочет быть
Вот что думают фанаты клуба про якобы «обновку»:
«Держите приз за самую глупую и унылую презентацию формы».
«Нет… ничего не изменилось».
«Такая же, как в прошлом году».
«Хоть
«Что за ленивый дизайн… Опять! Раньше у нас были красивые формы, но эти варианты Nike вообще ни о чем. В этой форме хорошо только одно — эмблема».
«Nike вообще хоть немного старались?!».
«Тоттенхэм» и Nike, сколько раз вы будете постить один и тот же твит?
Ну, а некоторые фанаты просто не понимают, где вообще новая форма, а где прошлого сезона.