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16:45 (мск), источник: Sport24

«В этой майке хорошо только одно — эмблема». Болельщики «Тоттенхэма» в ужасе от новой формы

В Nike вообще не постарались.

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«Тоттенхэм» выдал сумасшедший сезон — почти выиграл Лигу чемпионов, добился успехов без единого новичка, сочинял совершенно безумные сюжеты. С хэппи-эндом. Логично, что после такого перфоманса следующий сезон обычно дико тяжелый. И определяющий — или «Тоттенхэм» остается «командой одной ЛЧ», или утверждается в статусе полноценного топ-клуба.

Понимают это и Почеттино с Леви. Президент «Тоттенхэма» даже расщедрился и наконец-то купил достойного игрока — бокс-ту-боксера Танги Ндомбеле. Аж за 63 миллиона фунтов — трансферный рекорд клуба. При этом Кристиан Эриксен, Харри Кейн, Сон и другие звезды по-прежнему в команде. Продан только Киран Триппьер — но это особо и не потеря.

Короче, у фанатов «Тоттенхэма» хватает поводов для оптимизма. Все бы здорово, но болельщикам северолондонцев будет не очень приятно смотреть на… почти каждый матч своей команды. Не по футбольным причинам. Фэны «шпор» в ужасе от новой формы.

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К Nike у болельщиков есть одна простая претензия: домашняя и гостевая майки почти не изменились. Тот же дизайн, тот же стиль, та же расцветка. Изменения абсолютно минимальные. При этом новая форма — всегда огромный бизнес. Тысячи фанатов покупают майки, клуб зарабатывает кучу денег. Но фанаты «Тоттенхэма» не очень понимают — за что платить-то? Если форму этого сезона с трудом отличишь от формы предыдущего.

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Тот случай, когда фанаты не защищают любимую команду. А, наоборот, хейтят ее — вернее, Nike. Впрочем, и «Тоттенхэм» облажался — «шпоры» очень тоскливо презентовали форму. В общем, если «Тоттенхэм» и правда хочет быть топ-клубом — к таким вещам, как новая форма, надо относится примерно в 100 раз серьезнее.

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Вот что думают фанаты клуба про якобы «обновку»:

«Держите приз за самую глупую и унылую презентацию формы».

«Нет… ничего не изменилось».

«Такая же, как в прошлом году».

«Хоть кто-то купит эту форму? Чем она отличается от прошлогодней?».

«Что за ленивый дизайн… Опять! Раньше у нас были красивые формы, но эти варианты Nike вообще ни о чем. В этой форме хорошо только одно — эмблема».

«Nike вообще хоть немного старались?!».

«Тоттенхэм» и Nike, сколько раз вы будете постить один и тот же твит?

Ну, а некоторые фанаты просто не понимают, где вообще новая форма, а где прошлого сезона.

P. S. У Nike еще есть частично отмазаться за основную форму. Третий комплект пока не представлен — обычно у «Тоттенхэма» он очень стильный и необычный. Вспомните майки, в которых «шпоры» пошумели в Лиге чемпионов. Но сейчас «Тоттенхэму» нужна просто ядерная (в хорошем смысле) третья форма, чтобы фанаты не слишком хейтили белую и синюю.

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