«ПСЖ» может обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, парижане могут обменять 27-летнего бразильца на нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалу с определённой суммой доплаты.

Фоторепортаж Неймар умеет отдыхать

В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» Неймар сыграл 28 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 180 млн.