Впервые за 18 лет АПЛ тратит на трансферы меньше, чем клубы Испании и Италии. Почему так?
Финансовый Fair play, усиление конкурентов и стабильность проектов.
Финансовый Fair play, усиление конкурентов и стабильность проектов.
Прямо сейчас клубы АПЛ потратили на трансферы 757 млн евро. В прошлое летнее трансферное окно сумма была в два раза больше — 1,45 млрд евро. Два года назад — 1,62 млрд. Регресс очевиден.
Более того, впервые за 18 лет Испания и Италия близки к тому, чтобы закупиться дороже, чем АПЛ. Клубы серии А уже потратились на 826 млн, Испании — на 1,14 млрд. А ведь в Англии окно закроется раньше всех — уже 9 августа. В Германии, Италии, Испании — только 2 сентября. Зимой же традиционно количество переходов в разы меньше.
Последний раз Англия уступала первенство 18 лет назад — в сезоне-2001/02. Тогда итальянцы взрывали рынок и тратили сумасшедшие по тем временам деньги. Особенно буйствовал «Ювентус». Вот его некоторые покупки в том сезоне:
«Милан» тогда подписал Руй Кошту (42 млн, «Фиорентина»), Индзаги (36 млн, «Ювентус»), Пирло (17 млн, «Интер»). А «Интер» купил Адриано (13 млн, «Фламенго»), Тольдо (26,5 млн, «Фиорентина»).
То чемпионство возьмет «Ювентус», а «Лацио», потеряв лидеров и не угадав с заменами, опустится с третьего на шестое место.
Есть несколько причин.
1. АПЛ перестала быть местом притяжения для
Просто факты: Погба хочет уйти из Англии, Азар уже ушел, Гризманн рвался именно в «Барсу», Неймар — тоже, один из главных вундеркиндов Европы Фелиш выбрал Испанию, Де Лигт — Италию, как и Рабио из «ПСЖ».
Это удивительно, потому что по всем возможным признакам АПЛ —
2. Финансовый Fair play.
Невозможно тратит столько, сколько это делали клубы АПЛ, каждый год. «Ман Сити» и так грозит дисквалификация в ЛЧ, мы писали про это. А «Челси» зимой получил бан по трансферам на два года.
3. Долговечность проектов.
Лучшие клубы АПЛ «Сити» и «Ливерпуль», которые, наверное, единственные могли бы на равных соперничать за игроков с «Реалом», «Ювентусом» и «Барсой», строились несколько лет. Гвардиола подбирал под себя состав, наигрывал его в своей системе три года, Клопп — четыре.
Естественно, сейчас им нужны покупки не ради статуса, а точечные усиления. Например, «Сити» летом подписал Родри из «Атлетико» с четкой целью: подготовить замену стареющему Фернандинью. Родри многие называют усовершенствованной версией Бускетса. Идеальное приобретение для футбола Гвардиолы.
Liverpool Echo сообщает, что Клопп тоже не намерен тратить деньги просто, чтобы сделать хоть
Говорилось о попытках вернуть Коутинью в «Ливерпуль». Но пока в это верится с трудом: бразилец не совсем подходит под систему Клоппа. Не так хорош в прессинге и оборонительных действиях.
«Арсенал» достаточно укомплектован, поэтому трансферы возможны лишь после продаж
«Тоттенхэм» впервые за долгое время сделал трансфер на вход: опорник Ндомбеле из «Лиона» (60 млн евро) и полузащитник Кларк (11 млн, «Лидс»). Но, опять же, все это точечные усиления, а не максимальная закупка и кардинальная смена состава, как в «Реале», например.
«МЮ», тратившийся в последние годы очень сильно, тоже усиливает конкретные позиции и наблюдает за ситуаций с Погба и де Хеа. Плюс не так просто заманить
Однако по потенциалу АПЛ все еще самая мощная лига мира. И по