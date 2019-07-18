Впервые за 18 лет АПЛ тратит на трансферы меньше, чем клубы Испании и Италии. Почему так?

Источник: http://www.globallookpress.com/

Что случилось?

Прямо сейчас клубы АПЛ потратили на трансферы 757 млн евро. В прошлое летнее трансферное окно сумма была в два раза больше — 1,45 млрд евро. Два года назад — 1,62 млрд. Регресс очевиден.

Более того, впервые за 18 лет Испания и Италия близки к тому, чтобы закупиться дороже, чем АПЛ. Клубы серии А уже потратились на 826 млн, Испании — на 1,14 млрд. А ведь в Англии окно закроется раньше всех — уже 9 августа. В Германии, Италии, Испании — только 2 сентября. Зимой же традиционно количество переходов в разы меньше.

Источник: http://www.globallookpress.com/

Последний раз Англия уступала первенство 18 лет назад — в сезоне-2001/02. Тогда итальянцы взрывали рынок и тратили сумасшедшие по тем временам деньги. Особенно буйствовал «Ювентус». Вот его некоторые покупки в том сезоне:

Буффон (из «Пармы») — 52,9 млн

Тюрам (из «Пармы») — 41,5 млн

Недвед (из «Лацио») — 38,7 млн

Салас (из «Лацио») — 25 млн

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«Милан» тогда подписал Руй Кошту (42 млн, «Фиорентина»), Индзаги (36 млн, «Ювентус»), Пирло (17 млн, «Интер»). А «Интер» купил Адриано (13 млн, «Фламенго»), Тольдо (26,5 млн, «Фиорентина»).

То чемпионство возьмет «Ювентус», а «Лацио», потеряв лидеров и не угадав с заменами, опустится с третьего на шестое место.

В итоге именно Италия в сезоне-2001//02 потратила больше всех — 752 млн евро. Англия — 459. А Испания — 215. Все идет к тому, что Англию снова обойдут.

Почему так происходит?

Есть несколько причин.

1. АПЛ перестала быть местом притяжения для топ-игроков.

Просто факты: Погба хочет уйти из Англии, Азар уже ушел, Гризманн рвался именно в «Барсу», Неймар — тоже, один из главных вундеркиндов Европы Фелиш выбрал Испанию, Де Лигт — Италию, как и Рабио из «ПСЖ».

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Главные трансферы этого лета в европейском футболе

Это удивительно, потому что по всем возможным признакам АПЛ — по-прежнему лучшая лига мира. Там большее количество топ-матчей, лучшие тренеры, статус и все остальное. Вероятно, выбор топов больше говорит об усилении конкурентов: «Ювентус» за последние годы за счет успехов в ЛЧ и грамотных покупок добился того, что в него охотно идет даже Роналду. А «Барса» и «Реал» — это классика. Половина игроков планеты мечтает туда перебраться.

2. Финансовый Fair play.

Невозможно тратит столько, сколько это делали клубы АПЛ, каждый год. «Ман Сити» и так грозит дисквалификация в ЛЧ, мы писали про это. А «Челси» зимой получил бан по трансферам на два года.

3. Долговечность проектов.

Лучшие клубы АПЛ «Сити» и «Ливерпуль», которые, наверное, единственные могли бы на равных соперничать за игроков с «Реалом», «Ювентусом» и «Барсой», строились несколько лет. Гвардиола подбирал под себя состав, наигрывал его в своей системе три года, Клопп — четыре.

Естественно, сейчас им нужны покупки не ради статуса, а точечные усиления. Например, «Сити» летом подписал Родри из «Атлетико» с четкой целью: подготовить замену стареющему Фернандинью. Родри многие называют усовершенствованной версией Бускетса. Идеальное приобретение для футбола Гвардиолы.

Источник: http://www.gettyimages.com/

Liverpool Echo сообщает, что Клопп тоже не намерен тратить деньги просто, чтобы сделать хоть какую-то покупку. Он доволен имеющимся составом и ждет только небольших изменений.

Говорилось о попытках вернуть Коутинью в «Ливерпуль». Но пока в это верится с трудом: бразилец не совсем подходит под систему Клоппа. Не так хорош в прессинге и оборонительных действиях.

Источник: Reuters

«Арсенал» достаточно укомплектован, поэтому трансферы возможны лишь после продаж кого-то из лидеров.

«Тоттенхэм» впервые за долгое время сделал трансфер на вход: опорник Ндомбеле из «Лиона» (60 млн евро) и полузащитник Кларк (11 млн, «Лидс»). Но, опять же, все это точечные усиления, а не максимальная закупка и кардинальная смена состава, как в «Реале», например.

«МЮ», тратившийся в последние годы очень сильно, тоже усиливает конкретные позиции и наблюдает за ситуаций с Погба и де Хеа. Плюс не так просто заманить по-настоящему топового игрока к тренеру Сульшеру. Это не к тому, что шотландец — слаб. Но его перспективы пока туманны. Как и «МЮ».