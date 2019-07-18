«Болонья» опубликовала заявление о состоянии здоровья Михайловича

Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Шэмрок Роверс
Бранн
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Легия
Европа
20
Футбол. Еврокубки
перерыв
КР Рейкьявик
Мольде
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Баллимена Юнайтед
Мальме
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ФК Килмарнок
Конна'с Куэй
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Раднички Н
Флора
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс
Сент-Джозефс
20
Футбол. Еврокубки
перерыв
Спартак Тр
Радник Б
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Домжале
Бальцан
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Будучност
Транс
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Витебск
КуПС
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шкупи
Пюник
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хайдук С
Гзира Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мура
Маккаби Хайфа
23
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Кукеши
Дебрецен
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Б-36
Крусейдерс
23
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Види
Зета
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хибернианс
Шахтер С
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Норчепинг
Сент-Патрик'с Атлетик
21
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Корк Сити
12
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Динамо Тб
01
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Лачи
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Брейдаблик
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Ордабасы
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Милсами
Стяуа
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Академия Пандев
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Сперанца Н
60
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Гонвед
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Жальгирис К
40
Футбол. Еврокубки
20:00
Краковия
ДАК
22
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Клифтонвилл
51
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
АЕК Л
01
Футбол. Еврокубки
19:30
Левски
Ружомберок
20
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо Мн
Лиепая
12
Футбол. Еврокубки
19:00
РФШ
Олимпия Л
02
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Стьярнан
32
Футбол. Еврокубки
19:00
РоПС
Абердин
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Университатя Кр
Сабаил
32
Футбол. Еврокубки
18:30
Интер Т
Бреннбю
20
Футбол. Еврокубки
18:00
Теута
Вентспилс
10
Футбол. Еврокубки
17:30
ФК Македония
Алашкерт
03
Футбол. Еврокубки
17:30
Кайрат
Широки Бриег
21
Футбол. Еврокубки
15:00
Тобол Кс
Женесс Эш
11
Все события
Фоторепортажи
12Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Болонья» опубликовала заявление о состоянии здоровья Михайловича

«Болонья» на своём официальном сайте опубликовала заявление о состоянии здоровья главного тренера команды Синиши Михайловича, у которого ранее был диагностирована лейкемия.

Наверх
Источник: Reuters

«Через три дня после поступления Синиши Михайловича в гематологическое отделение Института гематологии и терапевтической онкологии был завершён этап определения типа возбудителя заболевания. У тренера был выявлен миелоидный острый лейкоз. Сегодня Михайлович начал проходить курс химиотерапии. Несмотря на то что наставник продолжает оставаться в медицинском учреждении, он находится в непосредственном ежедневном контакте с коллегами по тренерскому штабу», — сказано в заявлении клуба.

О своей болезни Михайлович рассказал общественности лишь несколько дней назад.

Болонья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Восхитительная жена самого титулованого футболиста мира!
Тульский «Арсенал» узнал соперника в Лиге Европы
Полузащитник «Ростова» подписал контракт со «Спартаком»
Чемпион Ванкувера Алексей Гришин продает олимпийские медали
15-летняя фигуристка рассказала о конфликте с Плющенко
Виктор Гончаренко рассказал о резервах для усиления игры ЦСКА
Ужасная ошибка лишила британского прыгуна золота ЧМ (видео)
Голкипер туринского «Ювентуса» провалил медосмотр в «Бенфике»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь