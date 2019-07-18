Источник: Перин провалил медосмотр в «Бенфике»

Перин прибыл в Португалию минувшей ночью и был готов подписать пятилетнее соглашение с новым клубом. Ранее «Бенфика» согласилась заплатить «Ювентусу» за 26-летнего игрока € 15 млн. Теперь сделка находится под угрозой срыва.

До перехода в команду из Турина Маттиа выступал за «Дженоа».