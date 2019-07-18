Источник: Перин провалил медосмотр в «Бенфике»
Голкипер туринского «Ювентуса» Маттиа Перин провалил медицинский осмотр перед трансфером в лиссабонскую «Бенфику», сообщает Football Italia со ссылкой на португальскую прессу.
Голкипер туринского «Ювентуса» Маттиа Перин провалил медицинский осмотр перед трансфером в лиссабонскую «Бенфику», сообщает Football Italia со ссылкой на португальскую прессу.
Перин прибыл в Португалию минувшей ночью и был готов подписать пятилетнее соглашение с новым клубом. Ранее «Бенфика» согласилась заплатить «Ювентусу» за 26-летнего игрока € 15 млн. Теперь сделка находится под угрозой срыва.
До перехода в команду из Турина Маттиа выступал за «Дженоа».
В минувшем сезоне Перин пропустил 8 голов в 9 матчах чемпионата Италии. В его активе 5 «сухих» встреч.