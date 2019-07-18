«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» за Обамеянга € 62 млн

Источник: AFP 2019

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают габонца в качестве замены своему нападающему Ромелу Лукаку, который может перейти в «Интер». За 30-летнего футболиста «канониров» манкунианский клуб уже предложил € 62 млн.

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В минувшем сезоне Обамеянг провёл в составе лондонской команды 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 22 мяча и сделал 5 голевых передач.