Грозная армия Симеоне. Каким будет новый «Атлетико»

Мадридскому «Атлетико» не привыкать летом существенно обновлять состав — за последние 10 лет «матрасники» заработали больше всех на исходящих трансферах, распродав в общей сложности 212 футболистов почти на 1 миллиард евро — 15 июля эта сумма, по данным издания AS, равнялась 973,35 миллиона, среди ближайших преследователей: «Бенфика» (967,66), «Монако» (939,85) и «Челси» (923,22). Но нынешнее их трансферное окно выделяется на общем фоне своим размахом.
Два месяца назад казалось, что «атлеты» разваливаются на части. О своем отъезде из Мадрида объявили три «кита»
Первым шагом к этому стала самая дорогая сделка (покупка) в истории «атлетов»: «Бенфика» получила за 19-летнего полузащитника Жоау Феликса, который в минувшем сезоне отметился 20 голами и 11 результативными передачами, 126 миллионов евро (еще 1,2 миллиона «Атлетико» придется заплатить «Порту», в академии которого воспитывался Жоау), а
Кстати, о высоком уровне менеджмента «Атлетико» говорит тот факт, что из этой рекордной для клуба суммы мадридцам сейчас нужно отдать лишь 30 миллионов, остальное будет выплачено в рассрочку. Генеральному директору «матрасников» Мигелю Анхелю Хилю Марину потребовалось совершить четыре поездки в Португалию для встреч с Феликсом и его окружением, чтобы убедить сделать выбор в пользу «атлетов» и отказаться от заманчивых предложений «Ювентуса» и «Манчестер Сити».
Еще одним усилением «Атлетико» стал 24-летний воспитанник «Реала» Маркос Льоренте, который не вошел в планы Зинедина Зидана. Случай сам по себе необычный — довольно долго два мадридских клуба имели негласную договоренность не покупать друг у друга игроков, пока «сливочные» не нарушили пакт о ненападении, подписав два года назад Тео Эрнандеза — брата ушедшего этим летом в «Баварию» Люка.
«Атлеты» же продержались почти 10 лет — последним игроком «Королевского клуба», надевавшим
С выпускниками академии «Реала» вообще интересная история. Последним (на момент написания статьи) входящим трансфером «атлетов» стал 24-летний центральный защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо, который в общей сложности провел в «Королевском клубе» 12 лет. С его переходом количество «сливочных» воспитанников в составе «матрасников» (Эрмосо, Льоренте, Антонио Адан и Альваро Мората) превысило число выпускников собственной
В среду 17 июля состав «атлетов» пополнил 28-летний правый защитник «шпор» и сборной Англии Киран Триппьер. Англичане в
Помимо Триппьера и Эрмосо новый «Атлетико» будет рассчитывать в обороне на 21-летнего левого защитника Ренана Лоди, который, вместо Мадрида, вполне мог перейти из «Атлетику Паранаэнсе» в «Зенит» — однако бразилец в последний момент сделал выбор в пользу команды Симеоне.
Время покажет — прогадал Лоди или нет. У аргентинского тренера впереди около месяца, чтобы вымуштровать своих новых солдат. По именам армия Симеоне выглядит достаточно грозно. Какой она будет на деле?