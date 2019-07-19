Грозная армия Симеоне. Каким будет новый «Атлетико»

Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Шэмрок Роверс
Бранн
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Легия
Европа
30
Футбол. Еврокубки
18.07
КР Рейкьявик
Мольде
00
Футбол. Еврокубки
18.07
Баллимена Юнайтед
Мальме
04
Футбол. Еврокубки
18.07
ФК Килмарнок
Конна'с Куэй
02
Футбол. Еврокубки
18.07
Раднички Н
Флора
22
Футбол. Еврокубки
18.07
Рейнджерс
Сент-Джозефс
60
Футбол. Еврокубки
18.07
Спартак Тр
Радник Б
П 3:2
20
Футбол. Еврокубки
18.07
Домжале
Бальцан
10
Футбол. Еврокубки
18.07
Будучност
Транс
41
Футбол. Еврокубки
18.07
Витебск
КуПС
11
Футбол. Еврокубки
18.07
Шкупи
Пюник
12
Футбол. Еврокубки
18.07
Хайдук С
Гзира Юнайтед
13
Футбол. Еврокубки
18.07
Мура
Маккаби Хайфа
23
Футбол. Еврокубки
18.07
Кукеши
Дебрецен
11
Футбол. Еврокубки
18.07
Б-36
Крусейдерс
23
Футбол. Еврокубки
18.07
Види
Зета
00
Футбол. Еврокубки
18.07
Хибернианс
Шахтер С
01
Футбол. Еврокубки
18.07
Норчепинг
Сент-Патрик'с Атлетик
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Прогрес
Корк Сити
12
Футбол. Еврокубки
18.07
Энгордани
Динамо Тб
01
Футбол. Еврокубки
18.07
Хапоэль Беэр-Шева
Лачи
10
Футбол. Еврокубки
18.07
Вадуц
Брейдаблик
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Торпедо Кт
Ордабасы
02
Футбол. Еврокубки
18.07
Милсами
Стяуа
12
Футбол. Еврокубки
18.07
Зриньски
Академия Пандев
30
Футбол. Еврокубки
18.07
Нефтчи
Сперанца Н
60
Футбол. Еврокубки
18.07
Жальгирис В
Гонвед
11
Футбол. Еврокубки
18.07
Аполлон
Жальгирис К
40
Футбол. Еврокубки
18.07
Краковия
ДАК
22
Футбол. Еврокубки
18.07
Хеугесунн
Клифтонвилл
51
Футбол. Еврокубки
18.07
Петрокуб
АЕК Л
01
Футбол. Еврокубки
18.07
Левски
Ружомберок
20
Футбол. Еврокубки
18.07
Динамо Мн
Лиепая
12
Футбол. Еврокубки
18.07
РФШ
Олимпия Л
02
Футбол. Еврокубки
18.07
Левадия
Стьярнан
32
Футбол. Еврокубки
18.07
РоПС
Абердин
12
Футбол. Еврокубки
18.07
Университатя Кр
Сабаил
32
Футбол. Еврокубки
18.07
Интер Т
Бреннбю
20
Футбол. Еврокубки
18.07
Теута
Вентспилс
10
Футбол. Еврокубки
18.07
ФК Македония
Алашкерт
03
Футбол. Еврокубки
18.07
Кайрат
Широки Бриег
21
Футбол. Еврокубки
18.07
Тобол Кс
Женесс Эш
11
Все события
Фоторепортажи
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
00:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Грозная армия Симеоне. Каким будет новый «Атлетико»

Красно-белые входят в сезон с большими кадровыми переменами.

Наверх
Источник: AFP 2019

Главный продавец

Мадридскому «Атлетико» не привыкать летом существенно обновлять состав — за последние 10 лет «матрасники» заработали больше всех на исходящих трансферах, распродав в общей сложности 212 футболистов почти на 1 миллиард евро — 15 июля эта сумма, по данным издания AS, равнялась 973,35 миллиона, среди ближайших преследователей: «Бенфика» (967,66), «Монако» (939,85) и «Челси» (923,22). Но нынешнее их трансферное окно выделяется на общем фоне своим размахом.

Реновация

Два месяца назад казалось, что «атлеты» разваливаются на части. О своем отъезде из Мадрида объявили три «кита» красно-белой обороны — Диего Годин, Филипе Луис и Хуанфран. Стало ясно, что не удастся удержать двух игроков, — Люка Эрнандеза и Родри — с которыми «матрасники» связывали будущее на годы вперед. И, наконец, собрал чемоданы пятый бомбардир в летописи клуба, — Антуан Гризманн — еще в мае озвучивший желание уйти. Было совершенно непонятно, с каким составом Диего Симеоне войдет в новый сезон — по программе реновации все шло к созданию абсолютно нового «Атлетико» за довольно ограниченный срок. Причем, желательно, конкурентоспособного, претендующего на испанское чемпионство и достойную игру в Лиге чемпионов — на меньшее в последние годы мадридцы не соглашаются.

Художник Феликс

Во время загрузки произошла ошибка.

Первым шагом к этому стала самая дорогая сделка (покупка) в истории «атлетов»: «Бенфика» получила за 19-летнего полузащитника Жоау Феликса, который в минувшем сезоне отметился 20 голами и 11 результативными передачами, 126 миллионов евро (еще 1,2 миллиона «Атлетико» придется заплатить «Порту», в академии которого воспитывался Жоау), а красно-белые — футболиста с 7-летним контрактом, который призван заменить ушедшего в «Барселону» француза. Издание Marca поместило португальца на обложку, сфотографировав его в музее Прадо на фоне картины Диего Веласкеса «Менины», заголовок гласил: «Прибыл художник».

Кстати, о высоком уровне менеджмента «Атлетико» говорит тот факт, что из этой рекордной для клуба суммы мадридцам сейчас нужно отдать лишь 30 миллионов, остальное будет выплачено в рассрочку. Генеральному директору «матрасников» Мигелю Анхелю Хилю Марину потребовалось совершить четыре поездки в Португалию для встреч с Феликсом и его окружением, чтобы убедить сделать выбор в пользу «атлетов» и отказаться от заманчивых предложений «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

Источник: Спорт-Экспресс

Первый «сливочный» за 10 лет

Еще одним усилением «Атлетико» стал 24-летний воспитанник «Реала» Маркос Льоренте, который не вошел в планы Зинедина Зидана. Случай сам по себе необычный — довольно долго два мадридских клуба имели негласную договоренность не покупать друг у друга игроков, пока «сливочные» не нарушили пакт о ненападении, подписав два года назад Тео Эрнандеза — брата ушедшего этим летом в «Баварию» Люка.

«Атлеты» же продержались почти 10 лет — последним игроком «Королевского клуба», надевавшим красно-белую футболку (с 2006 по 2010 год), был прекрасно известный болельщикам «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо. Кстати, на подходе еще один — столько разговоров о Хамесе Родригесе не могут идти впустую, так что колумбиец вскоре вполне может оказаться очередным новичком «Атлетико».

Хурадо в составе «Атлетико»

Перевес воспитанников «Реала»

С выпускниками академии «Реала» вообще интересная история. Последним (на момент написания статьи) входящим трансфером «атлетов» стал 24-летний центральный защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо, который в общей сложности провел в «Королевском клубе» 12 лет. С его переходом количество «сливочных» воспитанников в составе «матрасников» (Эрмосо, Льоренте, Антонио Адан и Альваро Мората) превысило число выпускников собственной красно-белой школы (Коке, Сауль Ньигес и Томас Партей). Впрочем, у Симеоне будет шанс подтянуть к основе самых перспективных игроков дубля — например, Виктора Мольехо, который уже провел четыре матча за первую команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

95 лет без англичан

В среду 17 июля состав «атлетов» пополнил 28-летний правый защитник «шпор» и сборной Англии Киран Триппьер. Англичане в красно-белой части Мадрида — явление редкое (если речь не идет о финале ЛЧ-2018/19 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» на «Ваньда Метрополитано», домашнем стадионе «матрасников»). Чтобы найти последнего представителя «Трех львов», игравшего в «Атлетико», нужно обернуться аж на 95 лет назад — в сезоне-1923/24 там коротко промелькнул нападающий по фамилии Дринкуотер (его имя стерла пена дней), ничем особенным не отметившийся. От Триппьера, разумеется, ждут куда более яркого выступления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа над «Зенитом»

Помимо Триппьера и Эрмосо новый «Атлетико» будет рассчитывать в обороне на 21-летнего левого защитника Ренана Лоди, который, вместо Мадрида, вполне мог перейти из «Атлетику Паранаэнсе» в «Зенит» — однако бразилец в последний момент сделал выбор в пользу команды Симеоне.

Время покажет — прогадал Лоди или нет. У аргентинского тренера впереди около месяца, чтобы вымуштровать своих новых солдат. По именам армия Симеоне выглядит достаточно грозно. Какой она будет на деле?

Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Тульский «Арсенал» узнал соперника в Лиге Европы
Виктор Гончаренко рассказал о резервах для усиления игры ЦСКА
Чемпион Ванкувера Алексей Гришин продает олимпийские медали
Финал Кубка Африки: Мане vs Марез и дуэль африканских тренеров
«Локомотив» предложил за хавбека сборной Перу 12 миллионов евро
Голкипер туринского «Ювентуса» провалил медосмотр в «Бенфике»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь