Грозная армия Симеоне. Каким будет новый «Атлетико»

Источник: AFP 2019

Главный продавец

Мадридскому «Атлетико» не привыкать летом существенно обновлять состав — за последние 10 лет «матрасники» заработали больше всех на исходящих трансферах, распродав в общей сложности 212 футболистов почти на 1 миллиард евро — 15 июля эта сумма, по данным издания AS, равнялась 973,35 миллиона, среди ближайших преследователей: «Бенфика» (967,66), «Монако» (939,85) и «Челси» (923,22). Но нынешнее их трансферное окно выделяется на общем фоне своим размахом.

Реновация

Два месяца назад казалось, что «атлеты» разваливаются на части. О своем отъезде из Мадрида объявили три «кита» красно-белой обороны — Диего Годин, Филипе Луис и Хуанфран. Стало ясно, что не удастся удержать двух игроков, — Люка Эрнандеза и Родри — с которыми «матрасники» связывали будущее на годы вперед. И, наконец, собрал чемоданы пятый бомбардир в летописи клуба, — Антуан Гризманн — еще в мае озвучивший желание уйти. Было совершенно непонятно, с каким составом Диего Симеоне войдет в новый сезон — по программе реновации все шло к созданию абсолютно нового «Атлетико» за довольно ограниченный срок. Причем, желательно, конкурентоспособного, претендующего на испанское чемпионство и достойную игру в Лиге чемпионов — на меньшее в последние годы мадридцы не соглашаются.

Художник Феликс

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzeK3r8HL-r/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzeK3r8HL-r/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Первым шагом к этому стала самая дорогая сделка (покупка) в истории «атлетов»: «Бенфика» получила за 19-летнего полузащитника Жоау Феликса, который в минувшем сезоне отметился 20 голами и 11 результативными передачами, 126 миллионов евро (еще 1,2 миллиона «Атлетико» придется заплатить «Порту», в академии которого воспитывался Жоау), а красно-белые — футболиста с 7-летним контрактом, который призван заменить ушедшего в «Барселону» француза. Издание Marca поместило португальца на обложку, сфотографировав его в музее Прадо на фоне картины Диего Веласкеса «Менины», заголовок гласил: «Прибыл художник».

Кстати, о высоком уровне менеджмента «Атлетико» говорит тот факт, что из этой рекордной для клуба суммы мадридцам сейчас нужно отдать лишь 30 миллионов, остальное будет выплачено в рассрочку. Генеральному директору «матрасников» Мигелю Анхелю Хилю Марину потребовалось совершить четыре поездки в Португалию для встреч с Феликсом и его окружением, чтобы убедить сделать выбор в пользу «атлетов» и отказаться от заманчивых предложений «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

Источник: Спорт-Экспресс

Первый «сливочный» за 10 лет

Еще одним усилением «Атлетико» стал 24-летний воспитанник «Реала» Маркос Льоренте, который не вошел в планы Зинедина Зидана. Случай сам по себе необычный — довольно долго два мадридских клуба имели негласную договоренность не покупать друг у друга игроков, пока «сливочные» не нарушили пакт о ненападении, подписав два года назад Тео Эрнандеза — брата ушедшего этим летом в «Баварию» Люка.

«Атлеты» же продержались почти 10 лет — последним игроком «Королевского клуба», надевавшим красно-белую футболку (с 2006 по 2010 год), был прекрасно известный болельщикам «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо. Кстати, на подходе еще один — столько разговоров о Хамесе Родригесе не могут идти впустую, так что колумбиец вскоре вполне может оказаться очередным новичком «Атлетико».

Хурадо в составе «Атлетико»

Перевес воспитанников «Реала»

С выпускниками академии «Реала» вообще интересная история. Последним (на момент написания статьи) входящим трансфером «атлетов» стал 24-летний центральный защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо, который в общей сложности провел в «Королевском клубе» 12 лет. С его переходом количество «сливочных» воспитанников в составе «матрасников» (Эрмосо, Льоренте, Антонио Адан и Альваро Мората) превысило число выпускников собственной красно-белой школы (Коке, Сауль Ньигес и Томас Партей). Впрочем, у Симеоне будет шанс подтянуть к основе самых перспективных игроков дубля — например, Виктора Мольехо, который уже провел четыре матча за первую команду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtG__IRhy0S/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtG__IRhy0S/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtG__IRhy0S/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Victor Mollejo (@victormollejo)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-26T19:23:33+00:00">Jan 26, 2019 at 11:23am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

95 лет без англичан

В среду 17 июля состав «атлетов» пополнил 28-летний правый защитник «шпор» и сборной Англии Киран Триппьер. Англичане в красно-белой части Мадрида — явление редкое (если речь не идет о финале ЛЧ-2018/19 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» на «Ваньда Метрополитано», домашнем стадионе «матрасников»). Чтобы найти последнего представителя «Трех львов», игравшего в «Атлетико», нужно обернуться аж на 95 лет назад — в сезоне-1923/24 там коротко промелькнул нападающий по фамилии Дринкуотер (его имя стерла пена дней), ничем особенным не отметившийся. От Триппьера, разумеется, ждут куда более яркого выступления.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0By974Iw7N/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0By974Iw7N/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0By974Iw7N/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-17T18:33:21+00:00">Jul 17, 2019 at 11:33am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа над «Зенитом»

Помимо Триппьера и Эрмосо новый «Атлетико» будет рассчитывать в обороне на 21-летнего левого защитника Ренана Лоди, который, вместо Мадрида, вполне мог перейти из «Атлетику Паранаэнсе» в «Зенит» — однако бразилец в последний момент сделал выбор в пользу команды Симеоне.

Время покажет — прогадал Лоди или нет. У аргентинского тренера впереди около месяца, чтобы вымуштровать своих новых солдат. По именам армия Симеоне выглядит достаточно грозно. Какой она будет на деле?

Источник: Спорт-Экспресс