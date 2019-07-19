«Атырау» расстался с сербским защитником
30-летний сербский защитник Ивица Жунич покинул ФК «Атырау» по обоюдному согласию сторон, сообщает KazFootball.kz.
30-летний сербский защитник Ивица Жунич покинул ФК «Атырау» по обоюдному согласию сторон, сообщает KazFootball.kz.
Жунич пополнил «Атырау» в феврале 2019 года и отыграл за «нефтяников» 18 матчей, в которых забил два гола.
Напомним, что на сегодняшний день состав «Атырау» покинули Дарко Бьедов, Айбар Нурыбеков, Желько Филипович, Франтишек Кубик и Йосип Иванчич.