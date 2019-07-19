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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» расстался с сербским защитником

30-летний сербский защитник Ивица Жунич покинул ФК «Атырау» по обоюдному согласию сторон, сообщает KazFootball.kz.

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Жунич пополнил «Атырау» в феврале 2019 года и отыграл за «нефтяников» 18 матчей, в которых забил два гола.

Напомним, что на сегодняшний день состав «Атырау» покинули Дарко Бьедов, Айбар Нурыбеков, Желько Филипович, Франтишек Кубик и Йосип Иванчич.

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