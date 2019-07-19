Клуб КПЛ подписал вратаря-легионера

Всю свою карьеру Маркович провел в Хорватии, выступая за родной «Славен Белупо» и «Копривницу», в составе которого находился в аренде.

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В минувшем сезоне чемпионата Хорватии сыграл 12 матчей.

Он станет лишь вторым вратарем-легионером в текущем сезоне КПЛ после стража ворот «Тобола» Эмиля Балаева из Азербайджана.

Ранее «Атырау» покинул голкипер Александр Заруцкий, известный по выступлениям в составе карагандинского «Шахтера».