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09:00 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал вратаря-легионера

Хорватский голкипер Антун Маркович перешел в «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz. Соглашение 27-летнего вратаря с «нефтяниками» действительно до конца сезона с возможностью продления еще на год.

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Всю свою карьеру Маркович провел в Хорватии, выступая за родной «Славен Белупо» и «Копривницу», в составе которого находился в аренде.

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В минувшем сезоне чемпионата Хорватии сыграл 12 матчей.

Он станет лишь вторым вратарем-легионером в текущем сезоне КПЛ после стража ворот «Тобола» Эмиля Балаева из Азербайджана.

Ранее «Атырау» покинул голкипер Александр Заруцкий, известный по выступлениям в составе карагандинского «Шахтера».

Также близок к уходу из команды экс-вратарь «Астаны» и национальной сборной Владимир Логиновский.

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