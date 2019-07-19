Клуб КПЛ подписал вратаря-легионера
Хорватский голкипер Антун Маркович перешел в «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz. Соглашение 27-летнего вратаря с «нефтяниками» действительно до конца сезона с возможностью продления еще на год.
Хорватский голкипер Антун Маркович перешел в «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz. Соглашение 27-летнего вратаря с «нефтяниками» действительно до конца сезона с возможностью продления еще на год.
Всю свою карьеру Маркович провел в Хорватии, выступая за родной «Славен Белупо» и «Копривницу», в составе которого находился в аренде.
В минувшем сезоне чемпионата Хорватии сыграл 12 матчей.
Он станет лишь вторым
Ранее «Атырау» покинул голкипер Александр Заруцкий, известный по выступлениям в составе карагандинского «Шахтера».
Также близок к уходу из команды