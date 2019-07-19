Гол и передача Руни помогли «Ди Си Юнайтед» разгромить «Цинциннати» в матче MLS

Источник: AP 2019

Руни, являющийся капитаном команды, ассистировал нападающему Лукасу Родригесу на 42-й минуте встречи.

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В начале второго тайма Эммануэль Ледесма (54) сравнял счет, однако спустя пять минут Родригес оформил дубль. Чуть позже Руни (64) увеличил преимущество своей команды, а Пол Арриола (73) оформил разгром.

«Ди Си Юнайтед» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 35 очков в 22 матчах. Руни является лучшим бомбардиром (11 голов) и лучшим ассистентом (семь передач) клуба в текущем сезоне. Форвард играет за американскую команду с 2018 года, в его активе 44 матча, 25 голов и 13 передач.