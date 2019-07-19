Баскетболист Харден стал совладельцем ФК «Динамо Хьюстон»

«Я очень рад возможности присоединиться к группе владельцев “Динамо Хьюстон”, горжусь тем, что являюсь частью клуба с огромной историей и большим будущим. Хьюстон сейчас является моим домом, я видел в этом способ инвестировать в свой город и одновременно расширять свои деловые интересы. Футбол в целом, и особенно MLS, пользуется популярностью в этой стране. Я был фанатом игры в течение нескольких лет и знаю, что у Хьюстона есть огромная футбольная фанатская база, так что это было легкое решение для меня, когда появилась такая возможность», — сказал 29-летний Харден.