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12:49 (мск), источник: Sport24

Вот и Рондон уехал в Китай. А ведь он мог разрывать АПЛ

Еще один странный переход.

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Саломон Рондон больше не игрок «Ньюкасла». Лучший бомбардир «сорок» теперь будет работать в Китае. Рондон перешел в «Далянь Ифан» — клуб, который недавно возглавил Рафа Бенитес, как раз «Ньюкасл» и тренировавший. Рондон воссоединился с одним из своих любимых коучей — речь не про Курбана Бердыева.

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Сумма трансфера — 18 миллионов евро. В «Даляне» уже играют два известных в Европе футболиста — экс-вингер «Атлетико» Янник Феррейра Карраско и бывший креативщик «Наполи» Марек Хамшик. Собственно, словак тоже выступал под руководством Бенитеса — как раз в Неаполе.

Зачем Рондон уехал в Китай — очевидно. Деньги. Ну и не самая сложная работа в комфортных условиях — знакомый тренер, слабый чемпионат, статус звезды. Разумеется, в официальном обращении к болельщикам Рондон пафосно сообщил, что «новый вызов дает ему мотивацию». Верится с трудом, ну да ладно.

«Я переезжаю в другую страну с другой культурой, буду играть в растущей лиге, которая все больше привлекает талантливых и качественных футболистов. И, помимо всего, еду в клуб, который имеет амбициозные цели. В моей карьере появился новый вызов, который дает мне мотивацию и возбуждает», — написал Рондон в твиттере.

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За 32 матча АПЛ прошлого сезона Саломон забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Это его лучшая статистика за все время в Англии. Ну и вообще почти 20 очков по системе гол+пас, в топовой лиге, в средненькой команде — это сногсшибательный результат.

В «Ньюкасле» Рондон играл на правах аренды. Принадлежит он «Вест Бромвичу», который в АПЛ не вернулся. Было понятно, что в Чемпионшипе Рондон играть не будет. Его за те самые 18 миллионов хотел выкупить «Ньюкасл». Вел переговоры с «Вест Бромвичем» и «Вулверхэмптон». Активно интересовался «Марсель» Андре Виллаш-Боаша. Daily Mail даже писали, что Рондон есть в шорт-листах «МЮ» и «Тоттенхэма».

По стилю Рондон так вообще идеально подходит АПЛ. Мощный бизон, качественно работающий и ногами, и головой, и вообще любой частью тела. Для довольно бестолкового «Ньюкасла» венесуэлец был просто топ-форвардом. И забивал часто мячи в ситуациях, которые никто и никогда не назовет «стопроцентными моментами».

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Короче, Рондон в Англии был в полном порядке. Был лучшим игроком нормальной команды, забивал, отдавал, вызывал уважение соперников и партнеров. Был вполне ценным активном на трансферном рынке. Но уехал не в другой английский клуб посильнее, а в Китай.

В совершенно бессмысленный в футбольном смысле чемпионат. По деньгам вопросов нет, но в плане карьеры очень странное решение.

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Понятно, что сейчас это тренд — ехать в Китай не на старости лет. А в расцвете — Стефан Эль-Шаарави вот укатил в Поднебесную вообще в 26 лет. Янник Феррейра-Карраско покинул «Атлетико» еще раньше — в 24. Ну, а Аксель Витсель после заработков в Китае даже вернулся в нормальный футбол и играет за отличную команду — дортмундскую «Боруссию».

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Тем не менее, Рондон в 29 как минимум приостановил свою серьезную карьеру. Хотя казалось, что Саломон будет еще несколько лет заметным в АПЛ игроком. Возможно, даже игроком топ-клуба. Но Рондон решил иначе.

  • «Бердыев — великий человек! Без него я бы не добился того, чего добился», — слова Саломона Рондона еще в 2014-м. Венесуэлец разрывал РПЛ, но из-за нашего лимита на легионеров отправился покорять АПЛ.
  • В 140 матчах АПЛ Рондон забил 35 голов. Не топовый результат — но вполне приличный. Важно понимать, что экс-форвард «Зенита» выступал за так себе команды, у которых всегда были проблемы с созданием моментов — «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».
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  • Официальная трансферная стоимость Рондона — 15 млн евро. Тот случай, когда китайцы почти не переплатили. Собственно, 16,5 — сумма отступных за Рондона в случае, если «Вест Бромвич» не вернется в АПЛ. А «дрозды» как раз остались в Чемпионшипе. Жаль только, Рондон не остался в АПЛ.
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