Вот и Рондон уехал в Китай. А ведь он мог разрывать АПЛ
Еще один странный переход.
Еще один странный переход.
Саломон Рондон больше не игрок «Ньюкасла». Лучший бомбардир «сорок» теперь будет работать в Китае. Рондон перешел в «Далянь Ифан» — клуб, который недавно возглавил Рафа Бенитес, как раз «Ньюкасл» и тренировавший. Рондон воссоединился с одним из своих любимых коучей — речь не про Курбана Бердыева.
Сумма трансфера — 18 миллионов евро. В «Даляне» уже играют два известных в Европе футболиста —
Зачем Рондон уехал в Китай — очевидно. Деньги. Ну и не самая сложная работа в комфортных условиях — знакомый тренер, слабый чемпионат, статус звезды. Разумеется, в официальном обращении к болельщикам Рондон пафосно сообщил, что «новый вызов дает ему мотивацию». Верится с трудом, ну да ладно.
«Я переезжаю в другую страну с другой культурой, буду играть в растущей лиге, которая все больше привлекает талантливых и качественных футболистов. И, помимо всего, еду в клуб, который имеет амбициозные цели. В моей карьере появился новый вызов, который дает мне мотивацию и возбуждает», — написал Рондон в твиттере.
За 32 матча АПЛ прошлого сезона Саломон забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Это его лучшая статистика за все время в Англии. Ну и вообще почти 20 очков по системе гол+пас, в топовой лиге, в средненькой команде — это сногсшибательный результат.
В «Ньюкасле» Рондон играл на правах аренды. Принадлежит он «Вест Бромвичу», который в АПЛ не вернулся. Было понятно, что в Чемпионшипе Рондон играть не будет. Его за те самые 18 миллионов хотел выкупить «Ньюкасл». Вел переговоры с «Вест Бромвичем» и «Вулверхэмптон». Активно интересовался «Марсель» Андре
По стилю Рондон так вообще идеально подходит АПЛ. Мощный бизон, качественно работающий и ногами, и головой, и вообще любой частью тела. Для довольно бестолкового «Ньюкасла» венесуэлец был просто
Короче, Рондон в Англии был в полном порядке. Был лучшим игроком нормальной команды, забивал, отдавал, вызывал уважение соперников и партнеров. Был вполне ценным активном на трансферном рынке. Но уехал не в другой английский клуб посильнее, а в Китай.
В совершенно бессмысленный в футбольном смысле чемпионат. По деньгам вопросов нет, но в плане карьеры очень странное решение.
Понятно, что сейчас это тренд — ехать в Китай не на старости лет. А в расцвете — Стефан
Тем не менее, Рондон в 29 как минимум приостановил свою серьезную карьеру. Хотя казалось, что Саломон будет еще несколько лет заметным в АПЛ игроком. Возможно, даже игроком