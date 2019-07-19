Вот и Рондон уехал в Китай. А ведь он мог разрывать АПЛ

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Саломон Рондон больше не игрок «Ньюкасла». Лучший бомбардир «сорок» теперь будет работать в Китае. Рондон перешел в «Далянь Ифан» — клуб, который недавно возглавил Рафа Бенитес, как раз «Ньюкасл» и тренировавший. Рондон воссоединился с одним из своих любимых коучей — речь не про Курбана Бердыева.

Сумма трансфера — 18 миллионов евро. В «Даляне» уже играют два известных в Европе футболиста — экс-вингер «Атлетико» Янник Феррейра Карраско и бывший креативщик «Наполи» Марек Хамшик. Собственно, словак тоже выступал под руководством Бенитеса — как раз в Неаполе.

Зачем Рондон уехал в Китай — очевидно. Деньги. Ну и не самая сложная работа в комфортных условиях — знакомый тренер, слабый чемпионат, статус звезды. Разумеется, в официальном обращении к болельщикам Рондон пафосно сообщил, что «новый вызов дает ему мотивацию». Верится с трудом, ну да ладно.

«Я переезжаю в другую страну с другой культурой, буду играть в растущей лиге, которая все больше привлекает талантливых и качественных футболистов. И, помимо всего, еду в клуб, который имеет амбициозные цели. В моей карьере появился новый вызов, который дает мне мотивацию и возбуждает», — написал Рондон в твиттере.

За 32 матча АПЛ прошлого сезона Саломон забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Это его лучшая статистика за все время в Англии. Ну и вообще почти 20 очков по системе гол+пас, в топовой лиге, в средненькой команде — это сногсшибательный результат.

В «Ньюкасле» Рондон играл на правах аренды. Принадлежит он «Вест Бромвичу», который в АПЛ не вернулся. Было понятно, что в Чемпионшипе Рондон играть не будет. Его за те самые 18 миллионов хотел выкупить «Ньюкасл». Вел переговоры с «Вест Бромвичем» и «Вулверхэмптон». Активно интересовался «Марсель» Андре Виллаш-Боаша. Daily Mail даже писали, что Рондон есть в шорт-листах «МЮ» и «Тоттенхэма».

По стилю Рондон так вообще идеально подходит АПЛ. Мощный бизон, качественно работающий и ногами, и головой, и вообще любой частью тела. Для довольно бестолкового «Ньюкасла» венесуэлец был просто топ-форвардом. И забивал часто мячи в ситуациях, которые никто и никогда не назовет «стопроцентными моментами».

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Короче, Рондон в Англии был в полном порядке. Был лучшим игроком нормальной команды, забивал, отдавал, вызывал уважение соперников и партнеров. Был вполне ценным активном на трансферном рынке. Но уехал не в другой английский клуб посильнее, а в Китай.

В совершенно бессмысленный в футбольном смысле чемпионат. По деньгам вопросов нет, но в плане карьеры очень странное решение.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuO-b8YBGSZ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuO-b8YBGSZ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BuO-b8YBGSZ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Salomón Rondón (@salorondon23)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-23T18:15:19+00:00">23 Фев 2019 в 10:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Понятно, что сейчас это тренд — ехать в Китай не на старости лет. А в расцвете — Стефан Эль-Шаарави вот укатил в Поднебесную вообще в 26 лет. Янник Феррейра-Карраско покинул «Атлетико» еще раньше — в 24. Ну, а Аксель Витсель после заработков в Китае даже вернулся в нормальный футбол и играет за отличную команду — дортмундскую «Боруссию».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0EGh0Zn4t2/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0EGh0Zn4t2/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0EGh0Zn4t2/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Axel Witsel (@axelwitsel28)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-18T16:02:45+00:00">18 Июл 2019 в 9:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, Рондон в 29 как минимум приостановил свою серьезную карьеру. Хотя казалось, что Саломон будет еще несколько лет заметным в АПЛ игроком. Возможно, даже игроком топ-клуба. Но Рондон решил иначе.

«Бердыев — великий человек! Без него я бы не добился того, чего добился», — слова Саломона Рондона еще в 2014-м. Венесуэлец разрывал РПЛ, но из-за нашего лимита на легионеров отправился покорять АПЛ.

В 140 матчах АПЛ Рондон забил 35 голов. Не топовый результат — но вполне приличный. Важно понимать, что экс-форвард «Зенита» выступал за так себе команды, у которых всегда были проблемы с созданием моментов — «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bs04m57B-mF/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bs04m57B-mF/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bs04m57B-mF/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Salomón Rondón (@salorondon23)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-19T18:32:45+00:00">19 Янв 2019 в 10:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.