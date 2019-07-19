Бывший вратарь «Астаны» променял вторую лигу на клуб КПЛ

Ранее «Атырау» подписал контракт с хорватским вратарем Антуном Марковичем.
Также «нефтяников» покинул Александр Заруцкий и близок к уходу из клуба другой бывший голкипер «Астаны» Владимир Логиновский.
Свою известность Голубничий получил, будучи вратарем «Астаны», в составе которой стал чемпионом страны в 2015 году.
Сыграл шесть матчей и пропустил четыре мяча.
Также он играл за дублирующий состав павлодарского «Иртыша», столичный «Байтерек» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».
За молодежную сборную страны провел два матча.