Бывший вратарь «Астаны» променял вторую лигу на клуб КПЛ

Ранее «Атырау» подписал контракт с хорватским вратарем Антуном Марковичем.

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Также «нефтяников» покинул Александр Заруцкий и близок к уходу из клуба другой бывший голкипер «Астаны» Владимир Логиновский.

Свою известность Голубничий получил, будучи вратарем «Астаны», в составе которой стал чемпионом страны в 2015 году.

Сыграл шесть матчей и пропустил четыре мяча.

Также он играл за дублирующий состав павлодарского «Иртыша», столичный «Байтерек» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».