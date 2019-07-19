Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Еврокубки
18.07
Будучност
Транс
41
Футбол. Еврокубки
18.07
Домжале
Бальцан
10
Футбол. Еврокубки
18.07
КР Рейкьявик
Мольде
00
Футбол. Еврокубки
18.07
Легия
Европа
30
Футбол. Еврокубки
18.07
Шэмрок Роверс
Бранн
21
Все события
Фоторепортажи
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
12:58 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший вратарь «Астаны» променял вторую лигу на клуб КПЛ

Экс-голкипер молодежной сборной Казахстана и «Астаны» Михаил Голубничий перешел в «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz. 24-летний футболист ранее выступал за «Аксу» из Павлодарской области во второй лиге.

Наверх

Ранее «Атырау» подписал контракт с хорватским вратарем Антуном Марковичем.

Читайте также
Клуб КПЛ подписал вратаря-легионера

Также «нефтяников» покинул Александр Заруцкий и близок к уходу из клуба другой бывший голкипер «Астаны» Владимир Логиновский.

Свою известность Голубничий получил, будучи вратарем «Астаны», в составе которой стал чемпионом страны в 2015 году.

Сыграл шесть матчей и пропустил четыре мяча.

Также он играл за дублирующий состав павлодарского «Иртыша», столичный «Байтерек» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».

За молодежную сборную страны провел два матча.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Бывший вратарь "Астаны" променял вторую лигу на клуб КПЛ
Оклеветали и выкинули: игрок сборной о скандале в «Спартаке»
Пакьяо поделился ожиданиями от поединка против Кита Турмана
Прыгун в воду выиграл для России лицензию на Игры-2020
Полицейские поймали пьяного чемпиона мира и были оскорблены
Вот и Рондон уехал в Китай. А ведь он мог разрывать АПЛ
Бывшая воспитанница Тутберидзе раскрыла секрет Загитовой
96-летний атлет стал новым рекордсменом в беге на 5 километров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь