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13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Натурализованный футболист из России сменил команду в КПЛ

Бывший вратарь молодежной сборной Казахстана Александр Заруцкий перешел в павлодарский «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний футболист не так давно покинул «Атырау», в составе которого так и не стал основным голкипером. На его счету всего два матча в КПЛ-2019, в которых он пропустил три мяча.

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Теперь сын известного в прошлом российского футболиста, чемпиона России-2000, а ныне функционера и тренера Александра Заруцкого-старшего постарается стать первым номером в «Иртыше».

Новобранец павлодарцев родился во Владикавказе, где и начинал заниматься футболом. В 2013 году он принял казахстанское гражданство и подписал контракт с карагандинским «Шахтером». За три сезона проведя всего десять матчей, в конце 2015 года Заруцкий покинул стан «горняков».

Не стал он основным и в петропавловском «Кызыл-Жаре СК», куда перешел в 2016 году. За молодежную сборную Казахстана вратарь провел одну игру в 2014 году.

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