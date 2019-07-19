Натурализованный футболист из России сменил команду в КПЛ
Бывший вратарь молодежной сборной Казахстана Александр Заруцкий перешел в павлодарский «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший вратарь молодежной сборной Казахстана Александр Заруцкий перешел в павлодарский «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летний футболист не так давно покинул «Атырау», в составе которого так и не стал основным голкипером. На его счету всего два матча в КПЛ-2019, в которых он пропустил три мяча.
Теперь сын известного в прошлом российского футболиста, чемпиона России-2000, а ныне функционера и тренера Александра
Новобранец павлодарцев родился во Владикавказе, где и начинал заниматься футболом. В 2013 году он принял казахстанское гражданство и подписал контракт с карагандинским «Шахтером». За три сезона проведя всего десять матчей, в конце 2015 года Заруцкий покинул стан «горняков».
Не стал он основным и в петропавловском «Кызыл-Жаре СК», куда перешел в 2016 году. За молодежную сборную Казахстана вратарь провел одну игру в 2014 году.