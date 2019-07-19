Голы игроков «Кайрата» признаны самыми красивыми в 18-м туре КПЛ

Первое место футболисты поделили, набрав по 44 процента голосов респондентов. Они отличились в победном матче с «Кайсаром» (5:1) — Абикену удалось забить красивый гол с дальней дистанции, а Эппель элегантным финтом обманул двух защитников и поразил ворота кызылординцев.