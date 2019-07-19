Голы игроков «Кайрата» признаны самыми красивыми в 18-м туре КПЛ
Игроки «Кайрата» Айбол Абикен и Мартон Эппель стали победителями голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 18-го тура казахстанской
Игроки «Кайрата» Айбол Абикен и Мартон Эппель стали победителями голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 18-го тура казахстанской
Первое место футболисты поделили, набрав по 44 процента голосов респондентов. Они отличились в победном матче с «Кайсаром» (5:1) — Абикену удалось забить красивый гол с дальней дистанции, а Эппель элегантным финтом обманул двух защитников и поразил ворота кызылординцев.
Также в топ-5 лучших голов тура числятся мячи Сергея Зенева («Шахтер»), Абзала Бейсебекова («Астана») и Тиграна Барсегяна («Кайсар»).
Напомним, что Vesti.kz запустили новую рубрику «Гол тура». Следующее голосование будет проводиться по итогам 19-го тура.