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14:43 (мск), источник: Vesti.kz

Голы игроков «Кайрата» признаны самыми красивыми в 18-м туре КПЛ

Игроки «Кайрата» Айбол Абикен и Мартон Эппель стали победителями голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 18-го тура казахстанской премьер-лиги.

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Первое место футболисты поделили, набрав по 44 процента голосов респондентов. Они отличились в победном матче с «Кайсаром» (5:1) — Абикену удалось забить красивый гол с дальней дистанции, а Эппель элегантным финтом обманул двух защитников и поразил ворота кызылординцев.

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Также в топ-5 лучших голов тура числятся мячи Сергея Зенева («Шахтер»), Абзала Бейсебекова («Астана») и Тиграна Барсегяна («Кайсар»).

Напомним, что Vesti.kz запустили новую рубрику «Гол тура». Следующее голосование будет проводиться по итогам 19-го тура.

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