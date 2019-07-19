Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Еврокубки
18.07
Будучност
Транс
41
Футбол. Еврокубки
18.07
Домжале
Бальцан
10
Футбол. Еврокубки
18.07
КР Рейкьявик
Мольде
00
Футбол. Еврокубки
18.07
Легия
Европа
30
Футбол. Еврокубки
18.07
Шэмрок Роверс
Бранн
21
Все события
Фоторепортажи
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
21Мигел Кардозу забил первый гол чемпионата России-2019/20. А кто это делал раньше?
14:34 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Казахстана в составе «Шахтера» и экс-игрок молодежной сборной перешли в «Атырау»

Защитник Михаил Габышев и хавбек Иван Антипов стали игроками «Атырау», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Сегодня, 19 июля, оба игрока появились в заявке команды на официальном сайте ПФЛК. Так, Габышев получил четвертый номер, а Антипов — 96-й.

Читайте также
Бывший вратарь «Астаны» променял вторую лигу на клуб КПЛ

В текущем сезоне Габышев провел девять матчей за «Каспий» из первой лиги. До этого 29-летний защитник отыграл семь сезонов в «Шахтере», с которым становился чемпионом Казахстана в 2012 году. Начинал же карьеру Габышев в родном «Востоке» из Усть-Каменогорске.

23-летний Антипов в текущем сезоне провел пять матчей за «Жетысу» и отметился одной голевой передачей. До этого он играл только за родной «Акжайык».

Отметим, что и Габышев, и Антипов имеют опыт выступлений за молодежную сборную Казахстана.

Ранее «Атырау» подписал экс-вратаря «Астаны» Михаила Голубничего и хорватского голкипера Антуана Марковича.

Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан U21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Когда забил, как будто гора с плеч упала". Хавбек "Кайрата" - о первом голе в еврокубках и втором сопернике в ЛЕ
Оклеветали и выкинули: игрок сборной о скандале в «Спартаке»
Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь — нет
Дебютный поединок Гассиева в супертяжелом весе отменен
Полицейские поймали пьяного чемпиона мира и были оскорблены
Вот и Рондон уехал в Китай. А ведь он мог разрывать АПЛ
Бывшая воспитанница Тутберидзе раскрыла секрет Загитовой
Оденься, как Бекхэм. Краткий (и простой) гид
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь