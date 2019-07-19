Чемпион Казахстана в составе «Шахтера» и экс-игрок молодежной сборной перешли в «Атырау»

Сегодня, 19 июля, оба игрока появились в заявке команды на официальном сайте ПФЛК. Так, Габышев получил четвертый номер, а Антипов — 96-й.

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В текущем сезоне Габышев провел девять матчей за «Каспий» из первой лиги. До этого 29-летний защитник отыграл семь сезонов в «Шахтере», с которым становился чемпионом Казахстана в 2012 году. Начинал же карьеру Габышев в родном «Востоке» из Усть-Каменогорске.

23-летний Антипов в текущем сезоне провел пять матчей за «Жетысу» и отметился одной голевой передачей. До этого он играл только за родной «Акжайык».

Отметим, что и Габышев, и Антипов имеют опыт выступлений за молодежную сборную Казахстана.