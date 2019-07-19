«Окончательное решение принимается у нас». Пресс-служба ППСК «Астана» прокомментировала информацию о трансферах

17 июля 27-летний Бруно в интервью Walfoot.be заявил, что чемпион Казахстана был заинтересован в его услугах. Минувший сезон форвард провел в бельгийском клубе «Серкль Брюгге». В чемпионате Бельгии он сыграл 34 матча, в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.
«Я не могу говорить, как было раньше. Тогда были другие руководители. Но сейчас в наших клубах все назначения
«В последнее время в спортивных СМИ очень много недостоверной информации касательно игроков и трансферной политики футбольного клуба “Астана”. Все действующие игроки на своих позициях. В случае подписания новых контрактов или расторжения — от
Стоит отметить, что «Астана» располагается на втором месте в чемпионате Казахстана, отставая на один балл от лидирующего «Тобола», и опережая на три очка «Кайрат». Также чемпион Казахстана продолжает участие в Лиге Европы, где в рамках второго квалификационного раунда сыграет с андоррской «Санта-Каломой». Первый матч команды проведут 25 июля в Андорре, а ответный состоится 1 августа в
Напомним, в состав Президентского профессионального спортивного клуба «Астана», генеральным партнером которого является АО «Самрук-Қазына», входят футбольный клуб «Астана», хоккейный клуб «Барыс», велокоманда «Астана» и баскетбольный клуб «Астана».