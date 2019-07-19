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15:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Окончательное решение принимается у нас». Пресс-служба ППСК «Астана» прокомментировала информацию о трансферах

Пресс-секретарь Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» Гаухар Омарбек прокомментировала корреспонденту Vesti.kz информацию о том, что футбольный клуб «Астана» сделал предложение бельгийскому нападающему Джанни Бруно.

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17 июля 27-летний Бруно в интервью Walfoot.be заявил, что чемпион Казахстана был заинтересован в его услугах. Минувший сезон форвард провел в бельгийском клубе «Серкль Брюгге». В чемпионате Бельгии он сыграл 34 матча, в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.

«Я не могу говорить, как было раньше. Тогда были другие руководители. Но сейчас в наших клубах все назначения топ-менеджеров, подписания новых контрактов осуществляются строго по согласованию с руководством Президентского профессионального спортивного клуба “Астана”. Скауты постоянно в поиске и проводят предварительные переговоры. Но окончательное решение принимается у нас. По бельгийскому футболисту Джанни Бруно никакие переговоры не ведутся, информация недостоверная», — начала Омарбек.

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«В последнее время в спортивных СМИ очень много недостоверной информации касательно игроков и трансферной политики футбольного клуба “Астана”. Все действующие игроки на своих позициях. В случае подписания новых контрактов или расторжения — от пресс-службы клуба будет обязательная рассылка. Просим журналистов не публиковать непроверенную информацию, не вводить в заблуждение болельщиков и помнить об ответственности. Всегда можно уточнить, мы открыты для наших коллег-журналистов», — резюмировала пресс-секретарь ППСК «Астана».

Стоит отметить, что «Астана» располагается на втором месте в чемпионате Казахстана, отставая на один балл от лидирующего «Тобола», и опережая на три очка «Кайрат». Также чемпион Казахстана продолжает участие в Лиге Европы, где в рамках второго квалификационного раунда сыграет с андоррской «Санта-Каломой». Первый матч команды проведут 25 июля в Андорре, а ответный состоится 1 августа в Нур-Султане.

Напомним, в состав Президентского профессионального спортивного клуба «Астана», генеральным партнером которого является АО «Самрук-Қазына», входят футбольный клуб «Астана», хоккейный клуб «Барыс», велокоманда «Астана» и баскетбольный клуб «Астана».

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