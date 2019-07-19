«Барселона» назначила Вальдеса тренером юношеской команды

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Как отмечается в сообщении, контракт с 37-летним Вальдесом рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон. Команда начнет подготовку к сезону 29 июля.

Вальдес выступал за главную команду «Барселоны» с 2002 по 2014 год, сыграл более 500 матчей, стал шестикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он играл за английские «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро», бельгийский «Стандард».