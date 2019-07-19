Неймар назвал самого сложного соперника в своей карьере
Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар назвал самого сложного соперника из игроков, против которых ему приходилось играть.
Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар назвал самого сложного соперника из игроков, против которых ему приходилось играть.
«Лучший игрок, которому я противостоял? Серхио Рамос. Потому что он отличный центральный защитник и, более того, он часто забивает. Против него очень трудно играть», — приводит слова Неймара Goal.com.
Напомним, Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба 27-летний нападающий сыграл 186 матчей. На счету бразильца 105 результативных ударов. Всего с