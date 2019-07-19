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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар назвал самого сложного соперника в своей карьере

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар назвал самого сложного соперника из игроков, против которых ему приходилось играть.

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«Лучший игрок, которому я противостоял? Серхио Рамос. Потому что он отличный центральный защитник и, более того, он часто забивает. Против него очень трудно играть», — приводит слова Неймара Goal.com.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба 27-летний нападающий сыграл 186 матчей. На счету бразильца 105 результативных ударов. Всего с сине-гранатовыми он выиграл 10 трофеев. Летом 2017 года он за сумму в € 222 млн перешёл в «Пари Сен-Жермен». Этот трансфер до сих пор остаётся самым дорогим в истории футбола.

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7 июля© Ньюстюб
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