Европейские суперклубы начинают предсезонку. Рассказываем, какие товарищеские матчи надо смотреть

Международный кубок чемпионов

Источник: http://www.globallookpress.com/

Главный предсезонный турнир последних лет, организованный американской компанией, во главе которой стоит Стивен Росс — владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс». Однако матчи с участием европейских топ-клубов проходят не только на территории Соединенных Штатов, но также в Европе и Азии. Успешный маркетинговый опыт — на товарищеских матчах аншлаги по всей планете — вдохновляет идеологов создания Европейской Суперлиги.

В этот раз особенно хорошо представлена итальянская серия А — сразу четырьмя клубами. Недосчитался Кубок международных чемпионов нескольких английских грандов да «Барселоны», зато добавил экзотики в виде мексиканской «Гвадалахары».

Источник: http://www.globallookpress.com/

Экзотичным можно назвать и формат турнира. Каждая команда сыграет по три матча — победитель определится по очкам в таблице и разнице забитых и пропущенных (ее обязательно будут считать при такой-то плотности результатов). Ничьих быть не может — по окончании 90 минут основного времени бьют пенальти. Победитель в серии пенальти получит два очка, проигравший — одно.

Кубок Audi

Источник: http://www.globallookpress.com/

Если Кубок международных чемпионов — это глобализационный проект своего времени, то мюнхенский предсезонный турнир отдает дань классике. Двухдневное соревнование с четырьмя командами — сначала полуфиналы, а на следующий день игра за третье место и финал. Подбор участников вполне на уровне плей-офф Лиги чемпионов, если пофантазировать, что «Фенербахче» очень повезло с группой.

Кубок Opel

Источник: http://www.globallookpress.com/

Еще более компактным выглядит турнир другого автомобильного концерна, также проводящийся в Германии. «Майнц» позвал в гости «Севилью» и «Эвертон» — это такая Лига Европы среди предсезонных турниров. Все матчи турнира будут сыграны за один день.

Копа Иберика

Источник: http://www.globallookpress.com/

Турнир с межрегиональным колоритом. Идеи о создании единого чемпионата Испании и Португалии давно витают в воздухе, но пока остались на уровне показательных игр в предсезонке. Состав не очень громкий по именам, но тут все же есть на что посмотреть — помимо хедлайнера португальского первенства мы увидим самую грубую команду Европы «Хетафе», едва не пробившуюся в Лигу чемпионов, а также расцветающий «Бетис». «Портимоненсе» — принимающая сторона.

Другие предсезонные матчи

Источник: http://www.globallookpress.com/

Совсем необязательно заковывать товарищеские матчи в большой турнир, чтобы сделать интересными их афишу. Например, «Барселона» компенсировала свое отсутствие на крупнейшем предсезонном турнире приглашением «Арсенала» на Кубок Гампера, японским турне (которого не дождался завершивший карьеру Иньеста) и неожиданным двухматчевым противостоянием с «Наполи».