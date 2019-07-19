Рамоса оштрафовали на € 250 тыс. за незаконную вырубку деревьев

По информации источника, наказанию подверглась компания Aguileña de Inversiones Sociedad Anónima, владельцем которой является футболист. Предприятие срубило на своей частной территории от 50 до 90 старых деревьев, среди которых были сосны, тополя и столетние дубы. Этим оно нарушило нормативный акт о защите и продвижении городских деревьев. На компанию был наложен штраф в размере € 250 тыс. Также власти Алькобендаса обязали Aguileña de Inversiones Sociedad Anónima посадить в пределах города в три раза больше деревьев, нежели было уничтожено.