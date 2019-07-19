Рамоса оштрафовали на € 250 тыс. за незаконную вырубку деревьев
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос будет обязан выплатить штраф властям города Алькобендас за незаконную вырубку деревьев, сообщает El Mundo.
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос будет обязан выплатить штраф властям города Алькобендас за незаконную вырубку деревьев, сообщает El Mundo.
По информации источника, наказанию подверглась компания Aguileña de Inversiones Sociedad Anónima, владельцем которой является футболист. Предприятие срубило на своей частной территории от 50 до 90 старых деревьев, среди которых были сосны, тополя и столетние дубы. Этим оно нарушило нормативный акт о защите и продвижении городских деревьев. На компанию был наложен штраф в размере € 250 тыс. Также власти Алькобендаса обязали Aguileña de Inversiones Sociedad Anónima посадить в пределах города в три раза больше деревьев, нежели было уничтожено.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Всего в составе «Королевского клуба» он сыграл 606 матчей и забил 84 мяча.