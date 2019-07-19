«Манчестер Сити» проявляет интерес к Юмтити

«Барселона» готова выслушать предложения по 25-летнему футболисту сборной Франции в это летнее трансферное окно. Сине-гранатовые оценивают защитника в € 60 млн.

Главные трансферы этого лета в европейском футболе

Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.