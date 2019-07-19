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21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком мира

«Пари-Сен-Жермен» готов предложить своему форварду Килиану Мбаппе новый контракт, утверждает El Pais.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, руководство парижан опасается, что 20-летний нападающий после своих слов о возможном участии в новом проекте может покинуть клуб. Ввиду этого «ПСЖ» намерен предложить футболисту новый контракт сроком до 2025 года с заработной платой € 50 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его нынешний контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

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6 июля 2018© Ньюстюб
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