«ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком мира

По информации источника, руководство парижан опасается, что 20-летний нападающий после своих слов о возможном участии в новом проекте может покинуть клуб. Ввиду этого «ПСЖ» намерен предложить футболисту новый контракт сроком до 2025 года с заработной платой € 50 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком планеты.