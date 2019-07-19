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21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Монако» и «Эвертоном». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Ливерпуля.

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Единственный гол в игре был забит на 72-й минуте. Его автором стал защитник «ирисок» Шеймус Коулман.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл во встрече весь второй тайм. В перерыве он заменил Адама Таоре. Россиянин не смог помочь монегаскам избежать очередного поражения во время предсезонной подготовки.

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