«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между «Монако» и «Эвертоном». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Ливерпуля.
Завершился товарищеский матч между «Монако» и «Эвертоном». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Ливерпуля.
Единственный гол в игре был забит на 72-й минуте. Его автором стал защитник «ирисок» Шеймус Коулман.
Полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл во встрече весь второй тайм. В перерыве он заменил Адама Таоре. Россиянин не смог помочь монегаскам избежать очередного поражения во время предсезонной подготовки.