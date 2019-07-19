«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче

Единственный гол в игре был забит на 72-й минуте. Его автором стал защитник «ирисок» Шеймус Коулман.

Полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл во встрече весь второй тайм. В перерыве он заменил Адама Таоре. Россиянин не смог помочь монегаскам избежать очередного поражения во время предсезонной подготовки.