Футболисты «Слуцка» победили «Энергетик-БГУ» на старте 2-го круга чемпионата Беларуси

Встреча прошла в равной борьбе, а ее исход решил ивуарийский форвард «Слуцка» Седрик Куаджа, отличившийся на 14-й минуте игры. Слуцкая дружина набрала 17 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

Позже гродненский «Неман» примет на своем поле футболистов «Гомеля».

В субботу, 20 июля, один из главных фаворитов турнира брестское «Динамо» у себя дома сыграет с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Оба соперника в предыдущем туре сыграли неудачно — брестчане потерпели первое поражение в чемпионате, уступив на своем поле минскому «Динамо» (1:2), а жодинцы крупно проиграли в гостях борисовскому БАТЭ (1:4). Также завтра «Городея» примет гостей из «Ислочи».

Еще один поединок 16-го тура пройдет в воскресенье, 21 июля: «Витебск» — «Минск».

Матчи «Дняпро» (Могилев) — БАТЭ, «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск) и «Торпедо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) перенесены на более поздние сроки.