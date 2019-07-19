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21:34 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» победили «Энергетик-БГУ» на старте 2-го круга чемпионата Беларуси

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» победили в гостях минский «Энергетик-БГУ» со счетом 1:0 в стартовом матче второго круга чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча прошла в равной борьбе, а ее исход решил ивуарийский форвард «Слуцка» Седрик Куаджа, отличившийся на 14-й минуте игры. Слуцкая дружина набрала 17 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

Позже гродненский «Неман» примет на своем поле футболистов «Гомеля».

В субботу, 20 июля, один из главных фаворитов турнира брестское «Динамо» у себя дома сыграет с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Оба соперника в предыдущем туре сыграли неудачно — брестчане потерпели первое поражение в чемпионате, уступив на своем поле минскому «Динамо» (1:2), а жодинцы крупно проиграли в гостях борисовскому БАТЭ (1:4). Также завтра «Городея» примет гостей из «Ислочи».

Еще один поединок 16-го тура пройдет в воскресенье, 21 июля: «Витебск» — «Минск».

Матчи «Дняпро» (Могилев) — БАТЭ, «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск) и «Торпедо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) перенесены на более поздние сроки.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ — 37 очков (15 матчей), «Динамо» (Брест) — 36 (15), «Шахтер» — 31 (14), «Динамо» (Минск) — 28 (15). Замыкает турнирную таблицу столичное «Торпедо», у которого 6 очков, 10 баллов имеет «Дняпро», у «Гомеля» — 12, у «Минска» — 13 очков.

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