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21:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» согласовала с «Ювентусом» аренду Игуаина

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Рому», сообщает AS со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Источник: AP 2019

По информации источника, римляне уже согласовали со «старой синьорой» условия годичной аренды 31-летнего нападающего. Она обойдётся «волкам» в € 9 млн. По её истечению «Рома» будет иметь право выкупа контракта аргентинца за € 27 млн. Теперь римскому клубу предстоит согласовать условия личного контракта с самим футболистом.

В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение аргентинца с итальянской командой рассчитано до 2021 года.

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