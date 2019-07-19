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22:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» готов предложить £ 75 млн за Лукаку, «МЮ» хочет на £ 5 млн больше

Руководство «Интера» улучшило предложение о приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает The Times.

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Источник: Reuters

Миланский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока национальной команды Бельгии £ 75 млн (€ 83,6 млн). При этом £ 60 млн (€ 66,8 млн) будут выплачены «красным дьяволам» в качестве базовой суммы трансфера, а £ 15 млн (€ 16,7 млн) — в качестве бонусов.

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Новый вариант сделки всё ещё не соответствует требованиями «Манчестер Юнайтед», который хочет выручить с продажи Лукаку £ 80 млн (€ 89,1 млн).

В сезоне-2018/19 Ромелу забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.

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