В Испании начали расследование в отношении переговоров «Барселоны» и Гризманна

Как сообщает iusport, главная футбольная организация страны согласилась открыть дисциплинарное производство в отношении каталонского клуба и 28-летнего нападающего, чтобы определить, действительно ли сине-гранатовые вступали в контакт с игроком, у которого был действующий многолетний контракт с «Атлетико».