Зе Луиш забил за «Порту» в товарищеской игре с «Бетисом»

Источник: AFP 2019

На 31-й минуте встречи 28-летний форвард забил свой первый гол в составе своей новой команды. К тому времени «Порту» уступал в счёте — 0:1. Автором первого гола в игре стал Хуанми.

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Матч с «Бетисом» стал втором для Зе Луиша за «Порту».

В первой игре с «Фулхэмом», которая завершилась со счётом 1:0 в пользу португальской команды, нападающий провёл на поле полчаса игрового времени, однако результативными действиями не отметился.