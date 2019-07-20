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00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Зе Луиш забил за «Порту» в товарищеской игре с «Бетисом»

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш отметился результативным ударом в товарищеской игре «Порту» с «Бетисом».

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Источник: AFP 2019

На 31-й минуте встречи 28-летний форвард забил свой первый гол в составе своей новой команды. К тому времени «Порту» уступал в счёте — 0:1. Автором первого гола в игре стал Хуанми.

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Матч с «Бетисом» стал втором для Зе Луиша за «Порту».

В первой игре с «Фулхэмом», которая завершилась со счётом 1:0 в пользу португальской команды, нападающий провёл на поле полчаса игрового времени, однако результативными действиями не отметился.

В минувшем сезоне Зе Луиш сыграл за «Спартак» 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».

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