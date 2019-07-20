«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США
ТАСС, 20 июля. Дортмундская «Боруссия» победила «Ливерпуль» в товарищеском матче, который прошел в США. Встреча завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 20 июля. Дортмундская «Боруссия» победила «Ливерпуль» в товарищеском матче, который прошел в США. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе немецкой команды голами отметились Пако Алькасер (3-я минута), Томас Делэйни (53) и Якоб Ларсен (58). У английского клуба мячи забили Харри Уилсон (35) и Риан Брюстер (75, пенальти).
В прошлом сезоне «Боруссия» и «Ливерпуль» принимали участие в Международном кубке чемпионов, однако в этот раз отказались. В текущем турнире выступают 12 команд — английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанские «Реал» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Фиорентина», «Милан» и «Интер», мексиканская «Гвадалахара», португальская «Бенфика» и немецкая «Бавария». Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.
«Боруссия» следующую игру проведет против итальянского «Удинезе». «Ливерпуль» встретится с испанской «Севильей». Оба матча пройдут в США.