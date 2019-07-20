«Неман» вырвал ничью в добавленное время домашнего матча 16-го тура ЧБ по футболу против «Гомеля»

Счет в матче на 68-й минуте открыл форвард приезжей команды Нивалдо. Спастись «Неману» удалось уже в компенсированное время. Гулжигит Алыкулов заработал пенальти и сам уверенно его реализовал — 1:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/w6sOE2poDbo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в пятницу футболисты «Слуцка» в Минске с минимальным счетом 1:0 одолели «Энергетик-БГУ».

В субботу, 20 июля, один из главных фаворитов турнира брестское «Динамо» у себя дома сыграет с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Оба соперника в предыдущем туре сыграли неудачно — брестчане потерпели первое поражение в чемпионате, уступив на своем поле минскому «Динамо» (1:2), а жодинцы крупно проиграли в гостях борисовскому БАТЭ (1:4). Также завтра «Городея» примет гостей из «Ислочи».

Еще один поединок 16-го тура пройдет в воскресенье, 21 июля: «Витебск» — «Минск».

Матчи «Дняпро» (Могилев) — БАТЭ, «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск) и «Торпедо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) перенесены на более поздние сроки.