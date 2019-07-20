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11:38 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» вырвал ничью в добавленное время домашнего матча 16-го тура ЧБ по футболу против «Гомеля»

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч шестнадцатого тура чемпионата Беларуси по футболу между гродненским «Неманом» и «Гомелем» закончился вничью — 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Счет в матче на 68-й минуте открыл форвард приезжей команды Нивалдо. Спастись «Неману» удалось уже в компенсированное время. Гулжигит Алыкулов заработал пенальти и сам уверенно его реализовал — 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в пятницу футболисты «Слуцка» в Минске с минимальным счетом 1:0 одолели «Энергетик-БГУ».

В субботу, 20 июля, один из главных фаворитов турнира брестское «Динамо» у себя дома сыграет с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Оба соперника в предыдущем туре сыграли неудачно — брестчане потерпели первое поражение в чемпионате, уступив на своем поле минскому «Динамо» (1:2), а жодинцы крупно проиграли в гостях борисовскому БАТЭ (1:4). Также завтра «Городея» примет гостей из «Ислочи».

Еще один поединок 16-го тура пройдет в воскресенье, 21 июля: «Витебск» — «Минск».

Матчи «Дняпро» (Могилев) — БАТЭ, «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск) и «Торпедо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) перенесены на более поздние сроки.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ — 37 очков (15 матчей), «Динамо» (Брест) — 36 (15), «Шахтер» — 31 (14), «Динамо» (Минск) — 28 (15). Замыкает турнирную таблицу столичное «Торпедо», у которого 6 очков, 10 баллов имеет «Дняпро», у «Гомеля» — 12, у «Минска» — 13 очков.

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