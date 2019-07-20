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12:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Жена Шюррле одобрит трансфер мужа в Москву

К чемпиону мира проявляют интерес «Спартак» и «Локомотив».

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Последние полтора годы карьеры у чемпиона мира в составе Германии Андре Шюррле явно не задались. Он оказался не нужен «Боруссии», съездил в аренду в «Фулхэм», с которым вылетел из АПЛ, а сейчас «Боруссия» пытается всеми силами его продать. По данным «Чемпионата», немец может продолжить карьеру в России: интерес проявляют «Локомотив» и «Спартак».

Если переход состоится, то Андре сможет быстро адаптироваться, потому что женат на модели из Казахстана Анне Шариповой. Отношения Шюррле и Шариповой начались в январе 2017 года. С Андре Анна познакомилась на модном показе в Германии. Задокументировать отношения пара решила в декабре 2018 года в обстановке строжайшей секретности. На церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники. Совсем недавно Анна родила Шюррле сына.

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