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12:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Симеоне хотел бы потренировать Месси

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что заинтересован в том, чтобы поработать в команде, за которую выступает форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси.

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Источник: Reuters

«Месси — лучший игрок в мире, как я могу не хотеть тренировать его? Месси нес ответственность за сборную Аргентины на Кубке Америки. Меня не интересует то, что говорят другие, каждый свободен в своем выборе. В этой ситуации Месси действовал как лидер», — приводит слова Симеоне TyCSports.

«Придет время, когда я смогу возглавить национальную команду, я надеюсь, что однажды это может произойти. Сейчас я вижу себя тренером, который сконцентрирован на ежедневной работе», — добавил аргентинский специалист.

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Как менялся имидж Месси

Сборная Аргентины стала бронзовым призером Кубка Америки, обыграв в матче за третье место команду Чили со счетом 2:1. Месси получил в первом тайме встречи красную карточку за потасовку с чилийцем Гари Меделем, который также был удален с поля. Игрок «Барселоны» проигнорировал церемонию вручения медалей и заявил журналистам, что «мы не должны быть частью этой коррупции». После поражения от сборной Бразилии в полуфинале турнира Месси раскритиковал работу арбитров.

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