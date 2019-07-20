Симеоне хотел бы потренировать Месси

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«Месси — лучший игрок в мире, как я могу не хотеть тренировать его? Месси нес ответственность за сборную Аргентины на Кубке Америки. Меня не интересует то, что говорят другие, каждый свободен в своем выборе. В этой ситуации Месси действовал как лидер», — приводит слова Симеоне TyCSports.

«Придет время, когда я смогу возглавить национальную команду, я надеюсь, что однажды это может произойти. Сейчас я вижу себя тренером, который сконцентрирован на ежедневной работе», — добавил аргентинский специалист.

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