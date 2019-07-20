Симеоне хотел бы потренировать Месси

«Месси — лучший игрок в мире, как я могу не хотеть тренировать его? Месси нес ответственность за сборную Аргентины на Кубке Америки. Меня не интересует то, что говорят другие, каждый свободен в своем выборе. В этой ситуации Месси действовал как лидер», — приводит слова Симеоне TyCSports.
«Придет время, когда я смогу возглавить национальную команду, я надеюсь, что однажды это может произойти. Сейчас я вижу себя тренером, который сконцентрирован на ежедневной работе», — добавил аргентинский специалист.
Сборная Аргентины стала бронзовым призером Кубка Америки, обыграв в матче за третье место команду Чили со счетом 2:1. Месси получил в первом тайме встречи красную карточку за потасовку с чилийцем Гари Меделем, который также был удален с поля. Игрок «Барселоны» проигнорировал церемонию вручения медалей и заявил журналистам, что «мы не должны быть частью этой коррупции». После поражения от сборной Бразилии в полуфинале турнира Месси раскритиковал работу арбитров.