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18:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» дома обыграл «Окжетпес» в матче с удалением капитана

Карагандинский «Шахтер» одержал победу над кокшетауским «Окжетпесом» в 19-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч прошел в Караганде и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Евгений Ткачук, отличившийся на 57-й минуте после розыгрыша углового.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом «Окжетпес» доигрывал матч в меньшинстве.

На 64-й минуте прямую красную карточку получил капитан Санат Жумаханов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря победе «горняки» набрали 27 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Окжетпес» (21) остался на восьмой строчке.

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