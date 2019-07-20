«Шахтер» дома обыграл «Окжетпес» в матче с удалением капитана
Карагандинский «Шахтер» одержал победу над кокшетауским «Окжетпесом» в 19-м туре казахстанской
Карагандинский «Шахтер» одержал победу над кокшетауским «Окжетпесом» в 19-м туре казахстанской
Матч прошел в Караганде и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Евгений Ткачук, отличившийся на 57-й минуте после розыгрыша углового.
При этом «Окжетпес» доигрывал матч в меньшинстве.
На 64-й минуте прямую красную карточку получил капитан Санат Жумаханов.
Благодаря победе «горняки» набрали 27 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Окжетпес» (21) остался на восьмой строчке.