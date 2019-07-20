Казахстанец Вороговский провел первый полный матч за бельгийский клуб и помог обыграть 20-кратного чемпиона Греции

Это произошло в товарищеском матче против «Панатинаикоса», 20-кратного чемпиона Греции.
Встреча завершилась минимальной победой «Беерсхота» со счетом 2:1.
Вороговский вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Для казахстанца это третий матч в составе бельгийского клуба. В тех играх «Беерсхот» также одержал победы.
О переходе 22-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил 29 июня. Казахстанец подписал контракт на один сезон с возможностью продления на еще один. До этого защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.