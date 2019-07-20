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21:10 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Вороговский провел первый полный матч за бельгийский клуб и помог обыграть 20-кратного чемпиона Греции

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский первый полноценный матч за свой новый клуб — бельгийский «Беерсхот», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это произошло в товарищеском матче против «Панатинаикоса», 20-кратного чемпиона Греции.

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Встреча завершилась минимальной победой «Беерсхота» со счетом 2:1.

Вороговский вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Для казахстанца это третий матч в составе бельгийского клуба. В тех играх «Беерсхот» также одержал победы.

О переходе 22-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил 29 июня. Казахстанец подписал контракт на один сезон с возможностью продления на еще один. До этого защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.

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