Казахстанец Вороговский провел первый полный матч за бельгийский клуб и помог обыграть 20-кратного чемпиона Греции

Это произошло в товарищеском матче против «Панатинаикоса», 20-кратного чемпиона Греции.

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Встреча завершилась минимальной победой «Беерсхота» со счетом 2:1.

Вороговский вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Для казахстанца это третий матч в составе бельгийского клуба. В тех играх «Беерсхот» также одержал победы.