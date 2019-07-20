Российский вратарь пропустил «ужасающий» автогол

При счете 2:1 в пользу «Базеля» защитник «Сьона» Ян Бамерт отдал пас в створ, а Митрюшкин попытался принять мяч под ногой и пропустил его. В Twitter-аккаунте Footballswiss автогол назвали «абсолютно ужасающим». Матч завершился победой «Базеля» со счетом 4:1.