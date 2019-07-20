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20 июля, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» вернулось в лидеры чемпионата Беларуси

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское «Динамо» одержало волевую победу над футболистами «Торпедо-БелАЗа» и вернулось на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Начало домашней встречи с жодинцами получилось для брестчан неудачным — уже на 7-й минуте их ворота поразил Марко Обрадович. Пропустив мяч, динамовцы полностью завладели инициативой и опытный голкипер гостей Владимир Бушма несколько раз спасал свою команду в острейших ситуациях. Однако на 23-й минуте и он оказался бессилен, когда после штрафного удара Александра Нойока мяч угодил в стойку ворот, а Кики Габи добил его в сетку — 1:1.

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Во втором тайме брестские футболисты продолжали доминировать и сначала голом завершился эффектный сольный проход Артема Милевского, потом Роман Юзепчук забил третий гол, а незадолго до финльного свистка Алексей Хобленко поставил последнюю точку — 4:1.

Результаты других встреч 16-го тура: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» — 0:1, «Неман» (Гродно) — «Гомель» — 1:1, «Городея» — «Ислочь» (Минский район) — 1:2.

Еще один поединок 16-го тура пройдет в воскресенье, 21 июля — «Витебск» — «Минск». Матчи «Дняпро» (Могилев) — БАТЭ, «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск) и «Торпедо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) перенесены на более поздние сроки.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 39 очков (16 матчей), БАТЭ — 37 (15), «Шахтер» — 31 (14), «Ислочь» — 29 (16), «Динамо» (Минск) — 28 (15). Замыкает турнирную таблицу столичное «Торпедо», у которого 6 очков, 10 баллов имеет «Дняпро», у «Гомеля» и «Минска» — по 13 очков.

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