Брестское «Динамо» вернулось в лидеры чемпионата Беларуси

Начало домашней встречи с жодинцами получилось для брестчан неудачным — уже на 7-й минуте их ворота поразил Марко Обрадович. Пропустив мяч, динамовцы полностью завладели инициативой и опытный голкипер гостей Владимир Бушма несколько раз спасал свою команду в острейших ситуациях. Однако на 23-й минуте и он оказался бессилен, когда после штрафного удара Александра Нойока мяч угодил в стойку ворот, а Кики Габи добил его в сетку — 1:1.