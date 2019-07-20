ЧФР забил четыре гола в первом матче после победы над «Астаной» в Лиге чемпионов
Футболисты ЧФР со счетом 4:1 разгромили «Академику Клинчень» во втором туре чемпионата Румынии, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты ЧФР со счетом 4:1 разгромили «Академику Клинчень» во втором туре чемпионата Румынии, передает корреспондент Vesti.kz.
Действующий чемпион забил четыре гола в гостях, а новичок высшей лиги смог ответить лишь одним мячом за несколько секунд до финального свистка.
У победителей на 11-й минуте отличился Майк Сестор, на 15-й — Ионуц Костаке, на 45-й — Кэтэлин Иту, а на 72-й — Луиш Аурелиу.
Для ЧФР этот матч стал первым после победы над «Астаной» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.
После поражения со счетом 0:1 в гостях румынский клуб дома пропустил первым, но в итоге выиграл — 3:1.
Во втором раунде ЛЧ ЧФР сыграет с израильским «Маккаби» из