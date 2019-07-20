ЧФР забил четыре гола в первом матче после победы над «Астаной» в Лиге чемпионов

Действующий чемпион забил четыре гола в гостях, а новичок высшей лиги смог ответить лишь одним мячом за несколько секунд до финального свистка.

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У победителей на 11-й минуте отличился Майк Сестор, на 15-й — Ионуц Костаке, на 45-й — Кэтэлин Иту, а на 72-й — Луиш Аурелиу.

Для ЧФР этот матч стал первым после победы над «Астаной» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

После поражения со счетом 0:1 в гостях румынский клуб дома пропустил первым, но в итоге выиграл — 3:1.