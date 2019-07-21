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01:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером мира

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Испанский вратарь Давид де Хеа согласовал условия нового контракта с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, де Хеа подпишет с «Юнайтед» новый шестилетний контракт с зарплатой 375 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарем в мире. Сделка будет оформлена после возвращения английского клуба из предсезонного турне.

Испанец выступает за «МЮ» с 2011 года. Контракт де Хеа с «красными дьяволами» истекает в июне 2020 года. Вместе с манкунианцами де Хеа стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, Кубка лиги, победителем Лиги Европы.

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