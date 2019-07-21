Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером мира

По данным источника, де Хеа подпишет с «Юнайтед» новый шестилетний контракт с зарплатой 375 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарем в мире. Сделка будет оформлена после возвращения английского клуба из предсезонного турне.