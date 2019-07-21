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11:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» обыграла «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» обыграли мадридский «Реал» в матче предсезонного Международного кубка чемпионов.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в американском Хьюстоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенцев. У победителей отличились Корентен Толиссо (15-я минута), Роберт Левандовский (67) и Серж Гнабри (69). У «Реала» мяч забил Родриго (85). «Бавария» доигрывала матч в меньшинстве после удаления Свена Ульрайха (81).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче товарищеского турнира лондонский «Арсенал» разгромил итальянскую «Фиорентину» со счетом 3:0. Дубль оформил Эдвард Нкетиа (15 и 65), еще один мяч забил Джозеф Уиллок (89).

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