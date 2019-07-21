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15:06 (мск), источник: Vesti.kz

Из-за провала в Лиге Европы? Газзаев подал в отставку перед матчем с «Кайратом»

«Тобол» из ЛЕ выбил клуб из Люксембурга.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер костанайского «Тобола» Владимр Газзаев подал в отставку накануне матча с алматинским «Кайратом», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

«Главный тренер Владимир Газзаев подал в отставку в связи с новым вектором развития костанайского клуба. Также свой пост покидает ассистент главного тренера Николай Латыш.

ФК «Тобол» благодарит Владимира Газзаева и его штаб за работу, проделанную в клубе, и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в Нур-Султане «Тобол» в ответном матче квалификации Лиги Европы сыграл вничью 1:1 с «Женессом». Люксембургский клуб прошел дальше за счет гостевого гола, так как первый матч завершился нулевой ничьей.

Матч в рамках КПЛ-2019 «Тобол» — «Кайрат» состоится сегодня, 21 июля, и начнется в 18:00.

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