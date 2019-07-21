Из-за провала в Лиге Европы? Газзаев подал в отставку перед матчем с «Кайратом»

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер костанайского «Тобола» Владимр Газзаев подал в отставку накануне матча с алматинским «Кайратом», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

«Главный тренер Владимир Газзаев подал в отставку в связи с новым вектором развития костанайского клуба. Также свой пост покидает ассистент главного тренера Николай Латыш.

ФК «Тобол» благодарит Владимира Газзаева и его штаб за работу, проделанную в клубе, и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в Нур-Султане «Тобол» в ответном матче квалификации Лиги Европы сыграл вничью 1:1 с «Женессом». Люксембургский клуб прошел дальше за счет гостевого гола, так как первый матч завершился нулевой ничьей.