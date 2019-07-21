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16:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Агент Бэйла отреагировал на «позорные» слова Зидана

Представитель валлийского хавбека мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт отреагировал на слова главного тренера команды Зинедина Зидана, который высказался о скором уходе игрока. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AFP 2019
Зидан просто опозорился. Нельзя в таком тоне говорить об игроке, который столько сделал для «Реала».
Джонатан Барнетт
агент Гарета Бэйла

Ранее сообщалось, что Зидан подтвердил, что «Реал» рассчитывает избавиться от футболиста. Тренер исключил его из заявки на товарищеский матч против «Баварии», который сливочные проиграли со счетом 1:3.

В прошедшем сезоне Бэйл отметился восемью голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. СМИ неоднократно сообщали о возможном уходе футболиста. Также утверждалось, что 30-летний валлиец рассчитывает на компенсацию в размере 17 миллионов евро в случае досрочного расторжения контракта.

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Валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. Тогда он перешел в клуб из лондонского «Тоттенхэма» и обошелся мадридцам в 100 миллионов евро.

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