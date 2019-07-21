Агент Бэйла отреагировал на «позорные» слова Зидана

Зидан просто опозорился. Нельзя в таком тоне говорить об игроке, который столько сделал для «Реала».
Джонатан Барнеттагент Гарета Бэйла
Ранее сообщалось, что Зидан подтвердил, что «Реал» рассчитывает избавиться от футболиста. Тренер исключил его из заявки на товарищеский матч против «Баварии», который сливочные проиграли со счетом 1:3.
В прошедшем сезоне Бэйл отметился восемью голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. СМИ неоднократно сообщали о возможном уходе футболиста. Также утверждалось, что 30-летний валлиец рассчитывает на компенсацию в размере 17 миллионов евро в случае досрочного расторжения контракта.
Валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. Тогда он перешел в клуб из лондонского «Тоттенхэма» и обошелся мадридцам в 100 миллионов евро.