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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» отыгрался с 0:2 и победил «Тобол» в первом матче после отставки Газзаева

Костанайский «Тобол» проиграл алматинскому «Кайрату» в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 21 июля, и завершилась со счетом 3:5. По ходу встречи хозяева вели с разницей в два мяча.

У «Тобола» на 14-й минуте отличился полузащитник сборной Литвы Артурас Жулпа, а второй гол на 31-й забил хавбек Максим Федин, который обыграл вышедшего из штрафной вратаря Стаса Покатилова.

Начало камбэку «Кайрата» положил Еркебулан Сейдахмет. В компенсированное время первого тайма 19-летний форвард в падении замкнул головой подачу капитана Бауыржана Исламхана.

Во втором тайме «Кайрат» довел дело до победы. На 74-й минуте форвард сборной Венгрии Мартон Эппель сравнял счет, а на 79-й оформил дубль. Автором четвертого гола «Кайрата» на 82-й минуте стал украинский нападающий Адеринсола Эсеола, удачно вышедший на замену.

Вернуть интригу в игру «Тобол» все же смог. На 84-й минуте счет сократил ивуарийский форвард Сенин Себаи, также вышедший на замену.

Окончательный счет был установлен на 86-й минуте. Литовский новичок «Тобола» Витаутас Андрюшкявичюс получил прямую красную карточку за фол в штрафной, а пенальти реализовал Исламхан. При этом капитану «Кайрата» пришлось перебивать «точку», так как в первом случае Сейдахмет раньше времени забежал в штрафную.

Для «Тобола» этот матч стал первым после сенсационного вылета из Лиги Европы от люксембургского «Женесса» и отставки главного тренера Владимира Газзаева. Россиянин покинул свой пост за несколько часов до игры с «Кайратом».

С 39 очками «Тобол» сохранил первое место в КПЛ, но «Астана» и «Кайрат» отстают всего на один балл. При этом костанайский и столичный клубы провели по 19 матчей, а алматинцы — уже 20.

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